السفير الفلسطيني بالقاهرة: مصر وقفت سدًا منيعًا أمام مخطط التهجير

قال السفير دياب اللوح، سفير فلسطين في القاهرة، إن مصر «وقفت سدًا منيعًا أمام مخطط التهجير، الذي لا يزال مطروحًا على الطاولة الإسرائيلية بشكل بشع».

وأشار، في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه ونقلهم خارج فلسطين، في خرق واضح للقوانين الدولية واتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على قوة الاحتلال نقل السكان داخل المناطق المحتلة أو خارجها.

وأشاد اللوح بـ«ثبات ورسوخ» الموقف المصري تجاه الحرب الدائرة على قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر لم تكتف بالدفع نحو وقف إطلاق النار، بل اتخذت موقفًا صلبًا حال دون تنفيذ المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تفريغ الأرض من سكانها وأصحابها الشرعيين.

وشدد على أن السلطة الفلسطينية تثمن منذ البداية الدورين المصري والقطري، إلى جانب شركاء آخرين، لما بذلوه من جهود مضنية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، باعتباره «خطوة مهمة».

وأضاف أن الساعات الأخيرة شهدت موافقة فلسطينية على «الورقة الأمريكية المعدلة مصريًا وقطريًا» بشأن وقف إطلاق النار، تمهيدًا للانتقال إلى مناقشة تفاصيل الترتيبات طويلة الأمد التي تهدف إلى وقف الحرب بشكل نهائي.

وأكد أن الموقف الفلسطيني ارتكز منذ البداية على إنجاح الجهود المصرية والقطرية لوقف إطلاق النار وفتح المعابر التي تربط قطاع غزة بإسرائيل، بما يتيح إدخال الإغاثة للسكان الذين «يموتون ويُقتلون بالنار والصواريخ»، وتزداد معاناتهم مع انتشار الأمراض ونقص الدواء.