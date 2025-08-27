رد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على الأصوات التي توجه انتقاداتها للجامعة وتعتبرها «صوتا بلا أنياب».



وقال خلال مقابلة تلفزيونية عبر «Extra News» إن وصف «صوت بلا أنياب لا يقلقني كثيرًا»، موضحا أن من يردده ليس بالضرورة لديه فهم لطبيعة عمل المنظمات الإقليمية والدولية.



وأضاف أن «الأنياب الوحيدة المتاحة» في العمل الدولي لدى مجلس الأمن الدولي وخمس دول كبرى تمتلك قرار الفصل السابع، أي حق إنفاذ القانون بالقوة، معقبا: «بخلاف ذلك لا توجد أنياب».



وأوضح أن «الأنياب» هي في نهاية المطاف لدى الدول نفسها، مضيفا أي دولة لديها الإرادة لفعل شيء يمكنها أن تمارس نفوذها وأنيابها، أما على صعيد المنظمات الدولية والإقليمية، فالصورة مختلفة.



ورد على الانتقاد الذي تواجهه الجامعة، قائلا: «صوت بلا أنياب! لكن على الأقل لها صوت، هناك من يضايقه هذا الصوت، لو صدر ينتقدونه، وإذا لم يصدر ينتقدونه أيضا».



واختتم: «في ذهن البعض مطلوب قرارات محددة، إذا لم تفعلها الجامعة؛ فهي في موقع انتقاد دائم»، مضيفا: «إذا توقفت عند حد الانتقاد فأنا أقبل به؛ لكنها تتخطى الانتقاد إلى مراحل من الاجتراء».