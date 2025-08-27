 حسام زكي: من يقول الجامعة العربية صوت بلا أنياب لا يفهم طبيعة عمل المنظمات.. وعلى الأقل لها صوت - بوابة الشروق
الأربعاء 27 أغسطس 2025 2:02 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟

النتـائـج تصويت

حسام زكي: من يقول الجامعة العربية صوت بلا أنياب لا يفهم طبيعة عمل المنظمات.. وعلى الأقل لها صوت

حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية
حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية
محمد شعبان
نشر في: الأربعاء 27 أغسطس 2025 - 1:54 ص | آخر تحديث: الأربعاء 27 أغسطس 2025 - 1:54 ص

رد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على الأصوات التي توجه انتقاداتها للجامعة وتعتبرها «صوتا بلا أنياب».


وقال خلال مقابلة تلفزيونية عبر «Extra News» إن وصف «صوت بلا أنياب لا يقلقني كثيرًا»، موضحا أن من يردده ليس بالضرورة لديه فهم لطبيعة عمل المنظمات الإقليمية والدولية.


وأضاف أن «الأنياب الوحيدة المتاحة» في العمل الدولي لدى مجلس الأمن الدولي وخمس دول كبرى تمتلك قرار الفصل السابع، أي حق إنفاذ القانون بالقوة، معقبا: «بخلاف ذلك لا توجد أنياب».


وأوضح أن «الأنياب» هي في نهاية المطاف لدى الدول نفسها، مضيفا أي دولة لديها الإرادة لفعل شيء يمكنها أن تمارس نفوذها وأنيابها، أما على صعيد المنظمات الدولية والإقليمية، فالصورة مختلفة.


ورد على الانتقاد الذي تواجهه الجامعة، قائلا: «صوت بلا أنياب! لكن على الأقل لها صوت، هناك من يضايقه هذا الصوت، لو صدر ينتقدونه، وإذا لم يصدر ينتقدونه أيضا».


واختتم: «في ذهن البعض مطلوب قرارات محددة، إذا لم تفعلها الجامعة؛ فهي في موقع انتقاد دائم»، مضيفا: «إذا توقفت عند حد الانتقاد فأنا أقبل به؛ لكنها تتخطى الانتقاد إلى مراحل من الاجتراء».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك