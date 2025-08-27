قال الفنان علي الحجار، إن جمهور مهرجان القلعة يُمثل كل طوائف مصر وثقافاتها، معبرا عن سعادته بالبث التلفزيوني لفعاليات الدورة الثالثة والثلاثين من مهرجان القلعة؛ لتمكين من لا يستطيع الحضور من متابعتها في مختلف المحافظات والمدن.



وأعرب خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحياة» عن إيمانه الثابت بأهمية إحياء التراث، مؤكدا أنه «لا بد أن يعرف المرء ماضيه كي يصنع مستقبله»، مستشهدا بالمثل الشعبي «اللي مالوش قديم مالوش جديد».

ولفت إلى تسجيل الكثير من الأغاني الكلاسيكية في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي بطرق لا تتيح الاستماع إليها اليوم بالجودة المطلوبة، مشيرا إلى حرصه على إعادة معالجتها موسيقيا بما يتناسب مع العصر.

واستشهد بتجربته المبكرة، بأغنية «داري العيون» لمحمد فوزي، من توزيع ميشيل المصري، و«يا نور جديد في يوم سعيد» مع عماد الشاروني، و«جفنه علَم الغزل» لمحمد عبد الوهاب 1933.

وأوضح أن التسجيلات القديمة كانت تواجه بعض المشاكل التقنية كـ «الخشخشة والضجيج»، مشددا على ضرورة «إعادة تقديم تراث مصر بشكل موسيقي يلائم العصر الذي نعيشه».