حسم البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، مستقبل المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري مع الفريق، مؤكدًا أنه لن يشارك تحت قيادته مجددًا.

وقال فيريرا في تصريحات عقب مباراة فاركو: "لن تشاهدوا سيف الجزيري معي، وستعلمون الأسباب لاحقًا، عدي الدباغ يشارك لأنه جاهز بدنيًا، بينما أحمد حمدي يحتاج إلى عمل كبير ليكون ضمن الفريق، هناك لاعبون يبذلون أقصى جهد، وأتمنى أن يتركز الحديث على المجموعة كاملة وليس على لاعب بعينه."

وأضاف المدرب البلجيكي: "قررنا الدفع بأحمد فتوح وإراحة بنتايج بعد مشاركته في 3 مباريات متتالية، فنحن نحرص على مبدأ التدوير وفقًا لطريقة لعبنا وطبيعة المنافس."

واصل الزمالك نتائجه المميزة في الدوري بعد الفوز على فاركو بهدف دون رد، ضمن الجولة الرابعة من المسابقة، سجله الأنجولي شيكو بانزا في الدقيقة 48 على استاد السلام.

بهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 10 نقاط في صدارة جدول الترتيب، بفارق نقطتين عن المصري وبتروجت، فيما تجمد رصيد فاركو عند نقطة واحدة في المركز الأخير.