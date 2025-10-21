يديعوت أحرونوت: الموافقة على خطة لبناء سفارة إماراتية جديدة في إسرائيل

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن لجنة التخطيط والبناء في منطقة تل أبيب وافقت، أمس الاثنين، على خطة لبناء السفارة الجديدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في حي "هرتسليا بيتوح" الساحلي الراقي في مدينة هرتسليا.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن رئيس بلدية هرتسليا، ياريف فيشر، ترحيبه ببناء السفارة الإماراتية على الأراضي الإسرائيلية، وأضاف أن السفير الإماراتي، محمد الخاجة، أخذ بمشورته من حيث اختيار الموقع، بحسب إذاعة مونت كارلو الدولية.

من جهتها، أوضحت سلطة الأراضي أن عملية تحديد الموقع "بدأت بناءاً على طلب مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو" بالقرب من مبنى بلدية المدينة الواقعة في منطقة لواء تل أبيب، وتبعد عنها حوالي 10 كلم.

ودون توضيح الأسباب، قالت الصحيفة إن مهمة اختيار مكان السفارة كانت "معقدة وتضمنت مفاوضات مع جهات مختلفة"، استناداً إلى تصريحات سلطة الأراضي.

تقدر قيمة الصفقة التي اقتطعت الأرض بموجبها بـ "عشرات ملايين الشواكل" (أي حوالي 24 مليون دولار كحد أقصى حسب نطاق الصفقة، دون تحديد الرقم بالزبط).

وتعد هرتسيليا منطقة مركزية في إسرائيل، قريبة من تل أبيب، وتعتبر مركزاً لأضخم النشاطات التكنولوجية والصناعية والاستثمارات.