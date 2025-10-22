شكاوى بمنطقتي عين شمس ومصر القديمة من صعوبة استكمال إجراءات التصالح على البناء

-حي عين شمس: وزارة الآثار هى السبب في توقف إجراءات التصالح

-حي مصر القديمة: أسعار التصالح تم تغيرها 3 مرات

شكا سكان العقار رقم 14 بشارع مصر حلوان الزراعى، بمنطقة أثر النبى، بحى مصر القديمة، من تقدير سعر المتر فى التصالح على مخالفات البناء، كما شكا سكان شارع الجلاء، بحى عين شمس، من صعوبة استكمال إجراءات إجراءات التصالح على عقاراتهم والإنتهاء من أعمال تقنين الأوضاع.

رد حى عين شمس على السكان داخل المركز التكنولوجى

يقول أحد سكان شارع الجلاء، بحى عين شمس، رفض ذكر اسمه، إن الأجهزة التنفيذية بالحى قالوا إن العقارات بالمنطقة تقع على أراضى تابعة لوزارة الآثار، ولابد من مناشدة الوزارات لمعرفة مدى إمكانية التصالح من عدمه، مردفًا: "هل الحى مكنش عارف بالنقطة دى قبل ما ندفع قيمة جدية التصالح ونحصل على نموذج 3".

العقارات مكتملة المرافقة

ويوضح لـ"الشروق، أن الإجراءات فى حى عين شمس معقدة ولا مسئول يساعدنا فى استكمال إجراءات التصالح وتقنين أوضاعهم، ولا يوجد موظف أحد للرد على استفساراتهم أو يساعدهم فى حل المشكلة، قائلًا: "العقارات بها مرافق كالغاز والكهرباء والمياه"، فلماذا لم تقنن أو تحل الشكوى؟.

تكسير الشوارع وانتشار الأتربة

ويشير مواطن آخر، بشارع الجلاء، إلى تكسير الشوارع بالكامل لتركيب خطوط الغاز والتلفونات الأرضى، ولكن الحى لم يعيد الشيئ لأصله أو يعيد رصف تلك الشوارع مرة أخرى، ما ينتج عنه انتشار كثيف للأتربة ويضر بالصحة العامة للمارة ويدمر السيارات.

أسعار التصالح بالحى تتعارض مع الأسعار المحددة من القانون

ويعبر أحد سكان العقار رقم 14 بشارع مصر حلوان الزراعى، حسن خالد، عن حزنه لعدم قدرته على استكمال إجراءات التصالح بعد أن تفاجئ سكان العقار أن سعر المتر فى التصالح قد تغير وأصبح 1250 جنيهًا بدلا من 150 جنيهًا للمتر، قائلًا: "يعني أنا لو عندى شقة 100 متر مطلوب أكثر من 125 ألف جنيهًا منى للتصالح على الوحدة السكنية وهذا المبلغ يصعب على أى ساكن بالعقار حتى ولو دفعها بالتقسيط".

الأسعار تضاعفت بعد دفع مبلغ جدية التصالح

ويوضح خالد لـ "الشروق"، أن سكان العقار بدأوا فى تقنين وضعهم فى 6/8/2020 وتم دفع مبلغ جدية التصالح بقيمة 160021.40 جنيهًا وفقًا للقانون رقم 187 لسنه 2019، مؤكدًا الحصول على إيصال بقيمة السداد واستلام نموذج 3 للعقار، وعند استكمال الإجراءات تفاجأوا بارتفاع أسعار المتر فى التصالح بحى مصر القديمة أضعاف ما هو محدد وفقًا للقانون.

تقديم شكاوى وتظلمات دون رد المسئولين عليهم

ويؤكد أن الأهالى تقدموا بشكاوى للحى وتظلمات لمكتب نائب المحافظ ولكن دون جدوى أو رد أو استجابة من المسئولين لامكانية استكمال إجراءات التصالح وتقنين أوضاعهم، قائلًا: "تقدمنا بتظلم من سعر المتر المعلن بحى مصر القديمة ونطالب بتنفيذ المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 والتى نصت على إحالة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التى قدمت وفقًا لقانون 187 لسنة 2019 والتى لم يتم البت فيها من لجان البت".

قانون التصالح جاء بتسهيلات على المواطن لم نراها

ويتابع:" وفقًا لأحكام القانون 187 لسنة 2023 يحق لنا التصالح دون سداد رسم فحص جديد أو جدية تصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم على ذات الأسعار والشروط التى تم اقرارها وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2019 وما طرأ عليه من تخفيضات كتسهيلات على المواطن لتقنين أوضاعه لكن لم نرى شيئا من ذلك.

نائب المحافظ يرفض لقاء المواطنين

ويقول، إنهم ذهبوا إلى الحى ولا يوجد موظف للرد على شكواهم فكل من يتحدث إليهم يقول هذه أسعار التقنين على العقارات، موضحًا أنهم ذهبوا إلى مكتب نائب المحافظ لأكثر من مرة ولكنه لن يقابلهم أو يستمع لشكواهم ورفض رؤيتهم، مدعيًا عدم تواجده بمكتبه، لعرض الشكوى والتوصل إلى حل جزرى لها لتقنين أوضاعهم.

حى مصر القديمة: أسعار المتر فى التصالح تحدد وفقًا للوائح قانون التصالح

وفى المقابل، أشار مصدر مسئول بحى مصر القديمة، إلى أن أسعار التقنين المحددة لا دخل للحى فيها أو إدارة الإسكان أو أية إدارة بالحى، موضحًا أن قانون التصالح على البناء تم تعديله حوالى 3 مرات منذ بدء تنفيذه على أرض الواقع، سواء كانت التعديلات فى الأسعار أو الإجراءات.

وأكد المصدر خلال حديثة لـ"الشروق"، أن أسعار المتر فى التصالح على مخالفات البناء يحدد وفقًا للوائح قانون التصالح ومساحة الشارع ونوع النشاط، وكل فئة بأسعار مختلفة عن الأخرى، موضحًا أن إحدى الجهات الحكومية تراجع تلك الأسعار وفى حال رصدها أية مخالفات أو مظلمة على السكان تنظر مرة أخرى فيها.

موظف الحى لن يحصل على أموال مقابل تقديم تسهيلات للمواطن

وتابع: "محدش يقدر ينصب على المواطن داخل المركز التكنولوجى للحى المواطن لو دفع جنيهًا يستلم وصل بقيمته فور الإنتهاء من أعمال الخزينة وتورد تلك الأموال للدولة فلا موظف يحصل على أموال مقابل تقديم تسهيلات للساكن لأن هذا عمله داخل المركز التكنولوجى خدمة مواطني الحى".

وزارة الآثار ترفض استكمال طلبات التقنين للعقارات الواقعة على أراضيها

وأكد مصدر مسئول بحى عين شمس، أن إجراءات التصالح على البناء المخالف متوقفة، لأن وزارة الآثار ترفض استكمال طلبات تقنين أوضاع بعض العقارات الواقعة على أراضيها.

حى عين شمس: نسلم الأهالى جوابات لمخاطبة الوزارة بالموافقة على استكمال الإجراءات

وأوضح المصدر لـ"الشروق"، أن الأهالى الذين لم يستطيعوا استكمال إجراءات التصالح على عقاراتهم يسلم لهم الحى جوابات لمخاطبة وزارة الآثار للموافقه على استكمال تلك الإجراءات، قائلًا:" إجراءات التقنين متوقفة بعين شمس والوزارة هى من ترفض استكمالها".