ضبط شخص يدير مصنع مستحضرات ومستلزمات طبية بدون ترخيص في المنوفية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، القبض على شخص يدير مصنع مستحضرات ومستلزمات طبية "بدون ترخيص" في المنوفية.

وتمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، من ضبط شخص يدير مصنعا "بدون ترخيص" كائن بمنطقة شبين الكوم؛ لإنتاج وتصنيع المستحضرات والمستلزمات الطبية "مجهولة المصدر".

وضبط بحوزته (أكثر من 4 أطنان مواد خام مجهولة المصدر، وكمية كبيرة من العبوات والزجاجات منتج نهائي، والأدوات المستخدمة في التصنيع).

وبمواجهته أقر بإدارته المصنع وحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.

واتخذت الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإحالتها إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.