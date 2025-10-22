الممثلة العليا للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي: نعزز شراكتنا الاستراتيجية مع مصر

عبرت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، عن سعادتها بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل انعقاد أول قمة بين مصر والاتحاد.

وقالت عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأربعاء: «معًا، نعمل على تعزيز شراكتنا الإستراتيجية لمزيد من الفرص الاستثمارية والاقتصادية».

وأضافت: «الاتحاد الأوروبي مستعد للعمل مع مصر بشأن كافة القضايا الدولية، بما في ذلك أوكرانيا والشرق الأوسط والسودان وليبيا».

وبدأ الرئيس السيسي، زيارة رسمية إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، للمشاركة في أول قمة تاريخية تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي.

تأتي القمة بعد تسعة عشر شهرًا من إطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تهدف إلى تحويل الطموحات المشتركة إلى نتائج ملموسة على صعيد الاقتصاد والاستثمار والطاقة والتنمية المستدامة.

وتعد القمة فرصة استثنائية لتعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، خصوصًا بعد الإنجازات البارزة التي حققتها الشراكة، من بينها مؤتمر الاستثمار عام 2024، وإطلاق منصة الاستثمار الأوروبية المصرية في 2025، وحزمة المساعدات المالية بقيمة 5 مليارات يورو، بالإضافة إلى الانتهاء الناجح لانضمام مصر إلى مبادرة "أفق أوروبا".