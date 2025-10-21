ضبط المتهمين باحتجاز مواطن وإجبار زوجته على توقيع عقد بيع عقار بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمين باحتجاز مواطن وإجبار زوجته على توقيع عقد بيع عقار بالقاهرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (ربة منزل - مقيمة بمنطقة المرج) بتضررها من 8 أشخاص بإجبارها على توقيع عقد بيع عقار مملوك لها واصطحابهم لزوجها عنوة لجهة غير معلومة لخلافات مالية بينهم.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (8 أشخاص –مقييمن بنطاق محافظتى "القاهرة، القليوبية") وبصحبتهم زوجها المذكور (مقيم بمنطقة الشرابية) جميعهم يعملون بالصاغة، وبحوزتهم عقد البيع المشار إليه.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لقيام المجنى عليه بالنصب عليهم والإستيلاء منهم على كمية من المشغولات الذهبية لبيعها ودفع ثمنها لهم إلا أنه امتنع عن السداد فقاموا بارتكاب الواقعة فى إطار الضغط للحصول على ثمنها، وبسؤال المجنى عليه وزوجته أيدا ما سبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.