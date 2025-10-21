 ضبط 11 سيدة يستقطبن الرجال عبر تطبيق هاتفي لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالدقهلية - بوابة الشروق
الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 1:48 م القاهرة
ضبط 11 سيدة يستقطبن الرجال عبر تطبيق هاتفي لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالدقهلية

مصطفى عطية
نشر في: الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 - 1:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 - 1:38 م

ألقت مباحث الآداب القبض على 11 سيدة يستقطبن الرجال عبر تطبيق هاتفي لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالى بالدقهلية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة استخدام 11 سيدة لـ 5 منهن معلومات جنائية، تطبيق هاتفي للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

ضُبطت المتهمات بنطاق محافظة الدقهلية، وبمواجهتهن اعترفن بممارستهن نشاطهن الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمات و إحالتهن للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


