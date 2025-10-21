الفتح السعودي يكشف لـ«الشروق» حقيقة اهتمام الزمالك بعودة جوميز

كشف محمد الضيف، مدير المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي لفريق الفتح السعودي، حقيقة اهتمام الزمالك بالتعاقد مع البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الفريق الأول.

وقال الضيف في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إن إدارة الفتح استقرت على الإبقاء على جوزيه جوميز، في منصبه، رغم الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الفريق أمام النصر بنتيجة 5-1 ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

وأوضح أن الإدارة عقدت اجتماعًا طارئًا مع المدرب جوميز لمناقشة أوضاع الفريق، وتم الاتفاق على منحه فرصة جديدة لتصحيح المسار خلال الجولات المقبلة.

وانتشرت في الساعات الأخيرة تقارير تفيد بأن الزمالك، يضع المدرب البرتغالي، ضمن حساباته في حالة رحيله عن الفتح، وذلك في ظل تراجع نتائج الفريق الأبيض تحت قيادة يانيك فيريرا المدير الفني الحالي للفريق.

ويعاني الفتح من انطلاقة صعبة في الموسم الحالي 2025-2026، إذ يحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب دوري روشن، برصيد نقطة واحدة فقط من خمس مباريات، سجل خلالها 4 أهداف واستقبل 12.

وكان جوميز قد تولى القيادة الفنية للفريق في ديسمبر الماضي بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري، مع خيار التمديد لعام إضافي في حال تحقيق الأهداف المتفق عليها.