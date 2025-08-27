شعبة الذهب تكشف السبب وراء عودة ارتفاع الأسعار وتتوقع مزيدا من الصعود الفترة المقبلة

أرجع هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، عودة أسعار الذهب إلى الارتفاع لإشارات الفيدرالي الأمريكي بشأن خفض أسعار الفائدة المتوقع في سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تصب مباشرة في صالح الذهب وتؤدي إلى المزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة.

وأشار ميلاد، خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم»، إلى ارتفاع سعر الأوقية عالميًا لتسجل 3388 دولارًا، لافتًا إلى انعكاس ذلك على السوق المحلي بارتفاع عيار 21 إلى 4600 جنيه.

وأوضح أن «الذهب قد يتعرض لتصحيحات سعرية مؤقتة، لكنه يعود سريعًا إلى مستوياته السابقة ثم يتجاوزها»، مؤكدًا أن الذهب سيظل دائمًا «مخزن القيمة والملاذ الآمن».

وأضاف أن التوقعات بخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة ستدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم جدوى الأوعية الادخارية المختلفة، متابعًا: «مع خفض الفائدة، سيبدأ المستثمر في إعادة التفكير في نسبة الارتفاعات التي قد يحققها الذهب على مدار السنة، ومن الممكن أن يشعر أن الاستفادة ستكون أكبر لو اشترى الذهب؛ لأن زيادته السعرية قد تفوق عوائد البنوك».

وأكد أن شهادات الادخار البنكية تظل خيارًا أفضل لمن يحتاجون إلى عائد شهري ثابت، بينما يظل الذهب الخيار الأمثل لمن يمتلكون فوائض مالية ويهدفون إلى تحقيق أرباح على المدى البعيد.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 ليسجل 5270 جنيهًا، فيما بلغ عيار 21 مستوى 4610 جنيهات، وشهد عيار 18 تحركًا جديدًا ليصل إلى نحو 3950 جنيهًا للجرام دون مصنعية.