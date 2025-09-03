مجلس التعاون الخليجي يدعو لاتخاذ إجراءات رادعة لوقف ضم الضفة الغربية

دعا مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية ورادعة لوقف الدعوات التحريضية والممارسات الخطيرة لقوات الاحتلال الإسرائيلية الرامية إلى تعميق الاستيطان وضم الضفة الغربية المحتلة.

وقال جاسم محمد البديوي الأمين العام للمجلس، في بيان، إن هذه الدعوات التحريضية، الصادرة عن أحد وزراء حكومة قوات الاحتلال الإسرائيلية، تؤكد نهج الاحتلال المتواصل والممنهج في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن هذا الأمر يعكس إصراره على تقويض فرص السلام، وتحديه الصارخ للمواثيق الدولية، واستمراره في انتهاك كافة القوانين والأعراف.

وأكد وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة هذه التصريحات والممارسات العدوانية، وفي دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي وقت سابق من اليوم، هدد سموتريتش بعدم سماح بلاده بإقامة دولة فلسطينية، مهما كانت التحديات خلال الفترة المقبلة.

وقال سموتريتش في تصريحات متلفزة، اليوم الأربعاء،: «سندمر السلطة الفلسطينية، إذا أرادت المساس بنا».

كما شدد على ضرورة عدم السماح لحماس باستعادة قوتها في قطاع غزة، مشيراً إلى ضرورة فرض السيادة الإسرائيلية على جميع أراضي الضفة الغربية.