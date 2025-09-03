خبراء: السيارات الكهربائية لا تزال منافسة للبنزين رغم زيادة أسعار الشحن بأكثر من 79%

الفناجيلي: الاعتماد الأكبر على الشحن المنزلي سيقلل من تأثير زيادات الأسعار

زيتون: القرار يؤثر على مستقبل توطين صناعة السيارات الكهربائية

توقع عدد من تجار السيارات الكهربائية عدم تأثر مبيعات السيارات الكهربائية بعد قرار وزارة الكهرباء بزيادة أسعار الشحن التجاري للسيارات الكهربائية بنسبة تقترب من 80%، حيث لا تزال أوفر من حيث التكلفة مقارنة بسيارات البنزين. في المقابل، يرى آخرون أن الزيادات الأخيرة قد تؤثر على خطط توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، في وقت تطمح فيه البلاد لجذب استثمارات في هذا القطاع.

أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قرارًا رقم 101 لسنة 2025، بتغيير طريقة حساب سعر بيع الكهرباء من محطات شحن المركبات الكهربائية التجارية للمستهلكين، ليتم تحديد أسعار بيع الكيلووات ساعة بتكلفة التوريد من شركات التوزيع، وليس بسعر ثابت كما كان يحدث سابقًا.

ونص القرار المنشور في الجريدة الرسمية على أن أي زيادة مستقبلية في أسعار توريد الكهرباء لمحطات الشحن من شركات التوزيع ستنعكس على أسعار البيع للمستهلكين بزيادة 45% للشحن البطيء، و180% للشحن السريع.

وسترتفع أسعار شحن السيارات الكهربائية في ضوء القرار، بدايةً من 2 سبتمبر، بنسبة وصلت إلى 79%، ليسجل سعر الشحن البطيء 3.39 جنيه مقارنةً بـ 1.89 جنيه لكل كيلووات ساعة، بينما زادت تكلفة الشحن السريع من 3.75 جنيه إلى 6.55 جنيه لكل كيلووات ساعة. ولن تتأثر أسعار الشحن المنزلي بالقرار، حيث يتم احتساب تكلفتها وفقًا لأسعار الشرائح المنزلية.

قال علاء الفناجيلي، رئيس الرابطة المصرية العربية لوسائل النقل الذكية، إن القرار لن يؤثر على تراجع مبيعات السيارات الكهربائية في السوق المصري أو تنافسيتها أمام سيارات الوقود التقليدي، وذلك لأن أسعار الشحن المنزلي لم ترتفع، بل اقتصر الارتفاع على أسعار الشحن من المحطات. وأشار إلى أن تكلفة الشحن المنزلي تصل إلى 190 جنيهًا لكل ألف كيلو، مقارنةً بـ 750 جنيهًا للشحن من المحطات لكل 1000 كيلو.

أضاف الفناجيلي أن معظم مالكي السيارات الكهربائية يمتلكون شواحن في منازلهم، لذلك لن تؤثر عليهم هذه الزيادات الجديدة بشكل كبير. كما أن النسبة الأكبر من الزيادات في أسعار الشحن التجاري كانت في الشحن السريع الذي نادرًا ما يستخدمه أصحاب السيارات الكهربائية؛ لأن استخدامه بكثرة يضعف جودة البطارية، ويفضلون استخدام الشاحن البطيء الذي كانت الزيادة في أسعاره طفيفة.

وأوضح الفناجيلي أن زيادة أسعار الشحن سترفع التكلفة على عملاء السيارات الكهربائية الحاليين لتقترب نسبيًا من أسعار البنزين، لكن السيارات الكهربائية لا تزال أرخص في تكلفة الشحن من البنزين، حتى لو تم شحنها من محطات الشحن.

وأضاف أن القرار سيدعم توسعات واستثمارات شركات الشحن لزيادة عدد محطات الشحن على مستوى الجمهورية، بعدما توقفت تلك الشركات عن ضخ أي استثمارات جديدة بسبب أنها كانت تبيع الكهرباء في المحطات بنفس سعر التوريد من محطات التوزيع، دون أي هوامش ربحية.

بينما رأى منتصر زيتون، عضو رابطة تجار السيارات، أن زيادات أسعار شحن السيارات الكهربائية مبالغ فيها، وقد تؤدي إلى فقدان السيارات الكهربائية أهم ما يميزها عن سيارات البنزين، وهو انخفاض تكلفة استهلاكها للوقود.

وأشار زيتون إلى أن زيادات أسعار شحن السيارات الكهربائية سوف تضر خطط الدولة في دعم توطين وانتشار السيارات الكهربائية، خصوصًا في ظل الحوافز التي تسعى الدول الأخرى لتقديمها لجذب هذه الاستثمارات.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد أعلن في يوليو الماضي، أن الحكومة تعمل على جذب شركتين إلى ثلاث من كبرى الشركات المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية، وذلك من خلال تقديم الحوافز اللازمة لهم لتشجيعهم على إنتاج سيارات كهربائية.



