قال صادق الخضور، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، إنّ الوضع التعليمي في قطاع غزة بات ضبابياً ويزداد قتامة مع اقتراب بدء عام دراسي جديد، حيث يدخل الطلبة عامهم الثالث بلا مدارس.

وأوضح الخضور، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مؤسسات أممية وخبراء وصفوا الواقع في غزة بـ«الإبادة التعليمية» التي طالت البنية التحتية والطلبة معًا، مشيرًا إلى أن عدد الطلبة الشهداء تجاوز 18 ألفًا، فيما استُشهد نحو 750 معلماً ومعلمة، وهو ما يعادل محو 30 مدرسة من السجل التعليمي إذا ما قيس بالمتوسط الحسابي لعدد الطلبة في المدرسة الواحدة.

وتابع أن أكثر من 90% من الأبنية المدرسية في غزة تعرضت لأضرار جسيمة أو دُمرت بالكامل، ومع استمرار العدوان استُهدفت حتى المدارس التي كانت أضرارها خفيفة أو متوسطة.

وأشار إلى أن الأوضاع في الضفة الغربية «لا تبدو أفضل حالًا»، إذ تعطلت مدارس منذ شهور، وتواجه العملية التعليمية تحديات جسيمة في التحضير لعام دراسي استثنائي، تضاف إليها أزمة الرواتب المجتزأة للمعلمين، فضلًا عن اعتداءات المستوطنين المستمرة، ما يجعل البيئة التعليمية «صعبة بكل ما للكلمة من معنى».

وأكد الخضور أن الوزارة، رغم صعوبة الظروف، تحاول التدخل بالحد الأدنى عبر المدارس الافتراضية التي تعتمد على الإنترنت والكهرباء، وهما عنصران شبه غائبين في ظل النزوح الدائم والجوع الذي يعانيه الطلبة.