أحمد خطاب: فخور بلاعبي فاركو رغم الخسارة أمام الزمالك

أبدى أحمد خطاب، المدير الفني لفريق فاركو، رضاه عن الأداء الذي قدمه لاعبوه أمام الزمالك، رغم الخسارة بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز «دوري نايل».

وسجّل الأنجولي سيكو بانزا هدف المباراة الوحيد لصالح الزمالك في الدقيقة 48، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة حافظ بها على صدارة جدول الترتيب.

وقال خطاب في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "أشكر اللاعبين على المجهود الكبير الذي بذلوه، الفريق يشهد تطورًا واضحًا وملموسًا، وأنا فخور بما قدموه اليوم أمام منافس قوي بحجم الزمالك."

وأضاف: "كنت أتمنى تحقيق نتيجة إيجابية تنهي سلسلة النتائج السلبية، لكننا سنعمل على تصحيح المسار في المباريات المقبلة."

وتطرق مدرب فاركو للتغييرات التي طرأت على الفريق هذا الموسم قائلاً: "13 لاعبًا غادروا قبل انطلاق الموسم، وهناك عناصر جديدة انضمت، ورغم ذلك أظهر اللاعبون شخصية قوية داخل الملعب."

واختتم تصريحاته مؤكدًا: "هدفنا هو تحسين نتائج الفريق والارتقاء بمركزنا في جدول الدوري في الفترة المقبلة."

وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 10 نقاط في صدارة الدوري، بعدما فاز على سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت وفاركو وتعادل مع المقاولون العرب، بينما تجمد رصيد فاركو عند نقطة واحدة في المركز الأخير، بعد تعادل مع إنبي وخسائر أمام طلائع الجيش والأهلي والزمالك.