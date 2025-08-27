أعلن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، أن البيت الأبيض سيعقد اجتماعًا كبيرًا بشأن غزة يوم الأربعاء المقبل، برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح ويتكوف أن الاجتماع سيتناول ملفات المساعدات الإنسانية وخطط «اليوم التالي» لانتهاء الحرب في غزة، مشددًا على أن هناك «خطة شاملة للغاية» يجري إعدادها لهذا الغرض.

وأكد المبعوث الأمريكي أن إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين سيكون مرتبطًا بإطلاق عدد مماثل من الأسرى الفلسطينيين، لافتًا إلى أن حركة حماس «باتت تلمح إلى أنها منفتحة على التسوية».

وأضاف: «نعتقد أن الأمر سيُحل في غزة بطريقة أو بأخرى، وبالتأكيد قبل نهاية هذا العام»، مشيرًا إلى أن حماس تدرك أنها لن يكون لها دور في الحكومة المستقبلية، وهو الشرط الذي تتمسك به كل من إسرائيل والرئيس ترامب.