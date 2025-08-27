 الزمالك يرفض الراحة ويبدأ الاستعداد لمواجهة وادي دجلة - بوابة الشروق
الأربعاء 27 أغسطس 2025 12:32 ص القاهرة
الزمالك يرفض الراحة ويبدأ الاستعداد لمواجهة وادي دجلة

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 27 أغسطس 2025 - 12:18 ص | آخر تحديث: الأربعاء 27 أغسطس 2025 - 12:18 ص

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا مواصلة التدريبات اليوم الأربعاء بصورة طبيعية دون الحصول على راحة عقب الفوز على فاركو في مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد السلام، في الجولة الرابعة لمسابقة "دوري نايل"، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بهم جدول ترتيب المسابقة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره وادي دجلة يوم الأحد المقبل الموافق 31 أغسطس الجاري في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.


