جيش الاحتلال الإسرائيلي: بدأنا المراحل الأولى من هجومها على مدينة غزة

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي ديفرين، للصحفيين، اليوم الأربعاء إن إسرائيل دخلت المراحل الأولى من هجومها على مدينة غزة، وتسيطر بالفعل على أطراف المدينة.

من جهة أخرى، وافقت إسرائيل، اليوم الأربعاء، نهائيًا على مخطط البناء في منطقة E1، إضافة إلى إقامة مستوطنة جديدة باسم "عشأهل" وتشمل إقامة 342 وحدة سكنية ومبان عامة والذي سيفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها. وتُثير هذه المخططات جدلًا دوليا واسعًا.

وتحمل الخطط المثيرة للجدل، والتي تأخرت لسنوات بسبب الضغوط الدولية، آثارا بعيدة المدى على القدرة على التوصل إلى حل الدولتين، ومن المتوقع أن تثير انتقادات حادة في جميع أنحاء العالم، وفقا لرويترز.

ووافقت اللجنة الفرعية للاستيطان في "الإدارة المدنية" اليوم على خطوة وصفت بالتاريخية تتضمن المضي قدمًا في خطة البناء في منطقة E1 في مستوطنة معاليه أدوميم - ما يقرب من 3400 وحدة استيطانية جديدة.

وفي الوقت نفسه، تمت المصادقة على مخطط لبناء 342 وحدة استيطانية لمستوطنات الخليل.

الخطة في المنطقة E1 تقطع فعليًا التواصل الجغرافي الفلسطيني بين رام الله وبيت لحم، وقد وصفتها منظمة "السلام الآن" سابقًا بأنها "ضربة قاضية للدولة الفلسطينية".