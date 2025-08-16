سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• حمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وصورًا للصحفيين الذين قضوا في الهجمات الإسرائيلية على غزة..

شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم، السبت، مظاهرة للاحتجاج ضد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية، واستهداف الصحفيين.

وتجمع مئات المتظاهرين في ميدان أودنبلان، بدعوة من منظمات المجتمع المدني، حاملين الأعلام الفلسطينية وصورًا للصحفيين الذين قضوا في الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وارتدى المتظاهرون ملابس سوداء وحملوا تابوتا للتعبير عن تضامنهم مع الصحفيين الذين قُتلوا على يد إسرائيل الأسبوع الماضي.

وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد الماضي، 6 صحفيين فلسطينيين، بينهم مراسلا قناة الجزيرة القطرية أنس الشريف ومحمد قريقع بقصف خيمة كانوا يقيمون فيها بمحيط "مستشفى الشفاء" غربي مدينة غزة.

وحمل المتظاهرون لافتة كُتب عليها "الحرية لفلسطين، لا لخطة (بنيامين) نتنياهو و(دونالد) ترامب"، وتوجهوا لاحقًا إلى وزارة الخارجية السويدية.

وفي حديث للأناضول قالت الناشطة السويدية باربرا هاغن، إنهم خرجوا للتعبير عن رفضهم لخطة إبادة الفلسطينيين، التي تنفذها إسرائيل والولايات المتحدة منذ أكتوبر 2023.

وأشارت هاغن، إلى أن إسرائيل تحتل وبكل غطرسة الأراضي الفلسطينية منذ عام 1948 بدعم من الولايات المتحدة.

وقالت: "ما تفعله إسرائيل بالفلسطينيين تصاعد إلى إبادة جماعية مروعة".

وأردفت هاغن: "لقد شهدنا إطلاق النار على المدنيين الذين يتوجهون إلى منظمات الإغاثة بحثًا عن الطعام، كما يُطلق النار على الأطفال بشكل متعمد".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و827 شهيدا و155 ألفا و275 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 240 شخصا، بينهم 107 أطفال.