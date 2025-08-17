فون دير لاين: ترامب يوافق على ضمانات أمنية لأوكرانيا مثل التزام الدفاع المشترك

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأحد، إن أوكرانيا يمكن أن تعتمد على المشاركة الأمريكية في تعهد أمني يشبه التزام الدفاع المشترك في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقالت فون دير لاين في مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "نرحب باستعداد الرئيس دونالد ترامب للمساهمة في ضمانات أمنية مماثلة للمادة 5 لأوكرانيا".

وأضافت أن ما يسمى بتحالف الراغبين، والذي يضم الاتحاد الأوروبي، مستعد للقيام بدوره.

وهذا التحالف هو عبارة عن مجموعة من الدول التي تدعم كييف ضد الهجوم الروسي الشامل الذي بدأ في فبراير 2022.

وتنص المادة 5 من معاهدة حلف شمال الأطلسي على أن الدول الأعضاء يمكن أن تعتمد على دعم حلفائها في حالة تعرضها لهجوم، مع اعتبار الهجوم على أحد الأعضاء هجوما على الجميع.

وبعد المؤتمر الصحفي، يشارك زيلينسكي وفون دير لاين في مؤتمر عبر الفيديو لتحالف الراغبين لمناقشة الخطوات التالية.

وغدا الاثنين، يلتقي زيلينسكي برفقة العديد من القادة الأوروبيين مع ترامب في واشنطن لإجراء محادثات.

وياتي الاجتماع عقب لقاء بوتين وترامب أول أمس الجمعة في مدينة أنكوراج في ألاسكا.

وقال الرئيس ترامب بعد اللقاء إنه تم إحراز "تقدم كبير" ، غير إنه صرح انه لم يتوصل إلى اتفاق مع بوتين لإنهاء حرب روسيا في أوكرانيا. من جهته قال بوتين إنهما توصلا إلى "تفاهم".