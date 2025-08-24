مسئولون فرنسيون: سنعترف بدولة فلسطين حتى لو كان هناك وقف النار بغزة

أوضحت مصادر دبلوماسية في فرنسا، أمس السبت، أن "باريس ستعترف بدولة فلسطينية الشهر المقبل، حتى لو تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس قبل ذلك".

وأعلن الرئيس الفرنسي ماكرون، قبل شهر اعتزامه الاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.

وتشير تصريحات المصادر إلى أن إسرائيل لن تتمكن من تغيير القرار الفرنسي، وفقا لوكالة معا الفلسطينية.

وأكد ماكرون، مرارًا وتكرارًا مؤخرًا أن قيام دولة فلسطينية - كجزء من حل الدولتين - أمرٌ أساسي لاستقرار المنطقة ولأمن إسرائيل. وقال في إحدى المناسبات: "الأمر المُلِحّ هو إنهاء الحرب في غزة وتقديم المساعدات للمدنيين".

وأكد أن "إقامة دولة فلسطينية أمرٌ أساسي لضمان وجودها وتمكينها من المساهمة في الأمن في الشرق الأوسط".

في نهاية يوليو، عُقد المؤتمر الفرنسي السعودي، الذي انتهى بتوقيع 17 دولة على إعلان استعدادها للاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، تحت مسمى "إعلان نيويورك". وتضمن الإعلان دعوةً إلى حل الدولتين.