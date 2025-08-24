المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: مخططات الاحتلال لاجتياح مدينة غزة تنذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة

أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بأشد العبارات، المخططات والتهديدات المتكررة لجيش الاحتلال الإسرائيلي باجتياح مدينة غزة، التي يقطنها أكثر من 1.3 مليون إنسان، بينهم ما يزيد على 500 ألف طفل، في خطوة تمثل تصعيداً خطيراً وتهديداً مباشراً لحياة مئات آلاف المدنيين.

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الأحد، إن «أي اجتياح لمدينة غزة سيشكل جريمة حرب كبرى، خاصة في ظل تدمير الاحتلال الممنهج للمنظومة الصحية في محافظتي غزة والشمال، وتوقف المستشفيات عن العمل بكامل طاقتها، ما يفاقم المعاناة الإنسانية ويعرض آلاف الأرواح للخطر».

وحذر من أن هذه التهديدات تكشف نية مبيّتة لارتكاب عمليات قتل جماعي وتهجير قسري، مطالبًا المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمؤسسات الحقوقية كافة بالوقوف أمام مسئولياتهم القانونية والدولية، والتحرك العاجل والفوري لردع الاحتلال ووقف جرائمه، وحماية المدنيين، وضمان بقاء المنظومة الصحية فاعلة داخل المدينة.

وأكد أن «الشعب الفلسطيني العظيم سيبقى صامداً على أرضه، وأن هذه السياسات الإجرامية لن تنال من إرادته».

وأفادت «القناة 12» الإسرائيلية بوقوع مشادة كلامية بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ورئيس الأركان إيال زامير، خلال اجتماع عقد الخميس الماضي، لمناقشة عملية احتلال قطاع غزة.

من جهته، أعرب وزير الدفاع يسرائيل كاتس، عن قلقه الشديد حيال التسريبات الإعلامية التي تناولت الخلافات بين رئيس الأركان وسموتريتش في اجتماعات الكابينت، واصفا هذه التسريبات بأنها تهدد الأمن الإسرائيلي.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المجلس الوزاري المصغر «الكابينيت» سيعقد اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة خطط احتلال قطاع غزة، إلى جانب بحث صفقة تبادل الأسرى.

ويأتي الاجتماع في سياق تصاعد التوترات العسكرية والسياسية، وسط استمرار الهجمات الإسرائيلية على القطاع والمباحثات الداخلية بشأن استراتيجيات الرد والتحرك العسكري.