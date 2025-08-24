الأونروا: نظام التعليم في غزة على وشك الانهيار التام

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إن نظام التعليم في غزة على وشك الانهيار التام، بعد أن تضررت جميع مباني المدارس تقريبًا خلال الحرب.

وأضافت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد، أن «صور الأقمار الصناعية الصادرة مؤخراً عن مركز الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة تُظهر أن أكثر من 9 من كل 10 مدارس - بما فيها مدارس الأونروا - ستحتاج إما إلى إعادة بناء كاملة أو إلى أعمال ترميم كبيرة لتعود صالحة للاستخدام».

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، إن أحدث تقييم للأضرار استناداً إلى صور الأقمار الاصطناعية في يوليو، كشف عن أن 97 في المائة من المنشآت التعليمية في غزة تعرضت لأضرار بدرجات متفاوتة، وأن 91 في المائة منها تحتاج إلى إعادة تأهيل أو إعادة بناء كاملة لتصبح صالحة للعمل مرة أخرى.

وأضاف: «لا تزال القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية تحدّ من دخول المستلزمات التعليمية إلى غزة، وتؤثر سلباً على حجم المساعدات المقدَّمة وجودتها».

وفي الفترة ما بين 1 و10 يوليو 2025، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلية ما لا يقل عن 10 مدارس حولت إلى ملاجئ، بما في ذلك بعض المدارس التي تضررت سابقا، مما أسفر عن مقتل 59 شخصا وتشريد عشرات العائلات، وفقا لمكتب الأمم المتحدة.