صلاح يسجل رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي الممتاز

حقق محمد صلاح، نجم نادي ليفربول رقمًا قياسيًا جديدًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل هدفًا أمام بورنموث، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الجمعة.

وتغلب نادي ليفربول على ضيفه بورنموث بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب أنفيلد، لحساب منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح محمد صلاح هداف الجولة الافتتاحية على مدار التاريخ في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يعد هدفه أمام بورنموث هو الهدف العاشر له في تلك الجولة، وهو رقم لم يسبق لأي لاعب تسجيله.

ويعتلي صلاح صدارة هدافي الجولة الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 أهداف، بجانب صناعته لـ 6 أهداف أخرى، مما يعني مشاركته في 16 هدفًا.

كما وصل محمد صلاح إلى هدفه رقم 106 في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد، معادلًا رقم سيرجيو أجويرو، نجم مانشستر سيتي، في وصافة قائمة أكثر اللاعبين المسجلين على ملعب أنديتهم، خلف المتصدر، تيري هنري، نجم أرسنال السابق، صاحب الـ 114 هدفًا.