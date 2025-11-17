أعلنت النيابة العامة بالسودان، الاثنين، تسجيل 1365 بلاغا من نازحي مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور وولايات كردفان (غرب) تتعلق بانتهاكات قوات الدعم السريع بحقهم.

وأفادت النيابة العامة في بيان، بأن النائب العام انتصار أحمد عبد العال زارت مخيمات النازحين بمدينة الدَّبَّة في الولاية الشمالية "للاطلاع على حجم الانتهاكات التي شهدتها مدينة الفاشر وكردفان (بها ثلاث ولايات هي شمال وغرب وجنوب كردفان)".

وأشار البيان إلى أن النائب العام "اطّلعت على الأوضاع الإنسانية وحجم الانتهاكات التي ارتُكبت في حق النازحين، كما استمعت إلى إفادات نماذج منهم".

وأوضح أنها تلقت "تقريرا مفصلا حول أعمال لجنة التحقيق والتحري، إذ بلغ عدد البلاغات حتى اليوم 1365 بلاغا"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق الاثنين، ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أن النائب العام وصلت إلى الولاية الشمالية، يرافقها وفد رفيع من أعضاء النيابة العامة "وذلك للوقوف على أوضاع النازحين وسير التحقيقات في انتهاكات المليشيا المتمردة (الدعم السريع)".

ولفتت عبد العال إلى أن زيارتها "تهدف بالدرجة الأولى إلى تفقد أوضاع النازحين القادمين من الفاشر إلى محلية الدبّة والاطمئنان على أحوالهم الإنسانية، ومتابعة سير التحريات للتحقيق في انتهاكات مليشيا الدعم السريع المتمردة"، وفق ذات المصدر.

وأصبحت "الدبة" في الأيام الأخيرة مركزا للنازحين من ولايات دارفور وكردفان، إذ أفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في السودان، الاثنين، بأن مزيدا من النازحين الفارين من الفاشر يصلون "كل ساعة" إلى مدينة الدبة.

وفي 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استولت "الدعم السريع" على الفاشر، مركز ولاية شمال دارفور (جنوب غرب)، وارتكبت انتهاكات ومجازر بحق مدنيين بحسب منظمات محلية ودولية.

وبعدها بأيام، أقر قائد "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي" بحدوث "تجاوزات" من قواته في الفاشر، مدعيا تشكيل لجان تحقيق.

ومن أصل 18 ولاية بعموم البلاد، تسيطر "الدعم السريع" حالياً على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس غربا، عدا بعض الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور التي لا تزال في قبضة الجيش، الذي يسيطر على معظم مناطق الولايات الـ13 المتبقية في الجنوب والشمال والشرق والوسط، بينها العاصمة الخرطوم.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث منذ أيام، اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" أدت إلى نزوح عشرات الآلاف في الآونة الأخيرة.

وتتفاقم المعاناة الإنسانية في السودان جراء حرب دامية مستمرة بين الجيش و"الدعم السريع" منذ أبريل 2023، أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.



