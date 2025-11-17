اندلاع حريق في ناقلة غاز مسال تركية في أوديسا الأوكرانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن القنصل التركي بمدينة أوديسا الأوكرانية محيي الدين تشليك اندلاع حريق بالناقلة "أوريندا" التي تحمل غازا مسالا قبالة سواحل مدينة أوديسا الأوكرانية.

وذكر تشليك بتصريحات لمراسل الأناضول أن السفينة ORINDA التي تحمل العلم التركي أصيبت بطائرة مسيرة في ميناء إسماعيل، محذرا من وجود خطر انفجارها.

وأفاد بأن السفينة أخليت من كافة أفراد طاقمها الـ 16 بعد تعرضها للإصابة بمسيرة بعد منتصف ليل الأحد الاثنين أثناء تفريغ حمولتها.

وما يزال الحريق مندلعا في الناقلة التركية بحسب القنصل التركي وهي بثلثي حمولتها من الغاز المسال.

وأشار إلى أنّ طواقم إطفاء ميناء إسماعيل تعمل على إطفاء الحريق وتبريد السفينة.

واتخذت السلطات الأوكرانية تدابير أمنية في الميناء خشية انفجار السفينة.