رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي: لا ينبغي فرض أي قيود على الجيش الأوكراني

- أورسولا فون دير لاين: الضمانات الأمنية لأوروبا وكييف ضرورية في إطار أي سلام محتمل بين روسيا وأوكرانيا

- زيلينسكي: روسيا لم تُعطِ حتى الآن أي إشارة إلى عقد اجتماع ثلاثي وحال عدم انعقاده يجب فرض عقوبات جديدة على موس



أكدت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، على رفض الاتحاد أي قيود تفرض على الجيش الأوكراني في أي اتفاق محتمل للسلام بين كييف وموسكو.

جاء ذلك في تصريحاتها بالمؤتمر الصحفي المشترك الأحد مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في بروكسل.

وقال فون دير لاين : "لا يمكن تغيير الحدود الدولية بالقوة. هذه قرارات أوكرانيا وحدها من يمكن لها اتخاذها، ولا يمكن اتخاذ هذه القرارات دون مشاركة أوكرانيا".

وأكدت فون دير لاين أن الضمانات الأمنية لأوروبا وكييف ضرورية في إطار أي سلام محتمل بين روسيا وأوكرانيا.

وأعربت فون دير لاين عن ترحيبها برغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المساهمة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا، مثل المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأبدت استعداد الاتحاد الأوروبي للقيام بدوره ضمن "تحالف الراغبين" الذي سيُعنى بإمكانية نشر قوات أجنبية في أوكرانيا.

وشددت فون دير لاين على دعمها المستمر لعضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، وأن هذه العضوية ستوفر ضمانًا أمنيًا لكييف.

وأكدت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيواصل "الضغط الاقتصادي والدبلوماسي" على روسيا، وأنهم سيُعدّون الحزمة الـ 19 من العقوبات ضد موسكو في أوائل سبتمبر.

- "بوتين لديه مطالب كثيرة"

بدوره صرّح زيلينسكي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لديه مطالب كثيرة" وأنه لا يعلم بها جميعها.

وأضاف: "إذا كانت هذه المطالب كثيرة كما كانت في السابق، فسيستغرق الأمر وقتًا لمراجعتها جميعًا. من المستحيل تحقيق ذلك تحت ضغط السلاح. لهذا السبب، هناك حاجة إلى وقف إطلاق النار، وعلينا العمل بسرعة على اتفاق نهائي".

وأكد زيلينسكي على أن الدستور الأوكراني يمنع التنازل عن الأراضي أو مقايضتها قائلاً :"لا ينبغي مناقشة هذه المسألة إلا بين قادة أوكرانيا وروسيا في اجتماع ثلاثي يضم الولايات المتحدة أيضا".

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن روسيا لم تُعطِ حتى الآن أي إشارة إلى عقد اجتماع ثلاثي، وأضاف أنه في حال عدم انعقاد الاجتماع، يجب فرض عقوبات جديدة على موسكو.

زيلينسكي لفت إلى أهمية موافقة الولايات المتحدة على العمل مع أوروبا لتوفير ضمانات أمنية لأوكرانيا.

وأفاد بعدم تبلور أي تفاصيل حول عمل هذه الضمانات، ودور الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأضاف زيلينسكي أنهم ناقشوا مسائل الدفاع مع فون دير لاين، واتفقوا على العمل بشكل أكثر فعالية في برامج مثل برنامج "العمل الأوروبي من أجل الأمن".

وبرنامج"العمل الأوروبي من أجل الأمن" (SAFE)، هو آلية تمويلية أقرها الاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليار يورو لدعم القدرات الدفاعية المشتركة بين الدول الأعضاء، ويشمل أيضًا أوكرانيا ودولا شريكة في الاتفاقات الأمنية.

ويشارك قادة أوروبيون غدا الاثنين، في الاجتماع المرتقب بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة واشنطن.

ويأتي الاجتماع المرتقب عقب قمة جمعت بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا الأمريكية، الجمعة.

وعقب القمة أعلن ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" التي يملكها، أن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيزور واشنطن، الاثنين، وأنه "إذا جرت الأمور على ما يرام" سيتم تحديد موعد لعقد لقاء ثلاثي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ضمن جهود إيجاد تسوية للحرب الروسية الأوكرانية.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.