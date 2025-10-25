مفوضية الأسرى: الاحتلال يحتجز جثامين مئات الشهداء الفلسطينيين

قال الدكتور نشأت الوحيدي، الناطق باسم مفوضية الشهداء والأسرى بحركة فتح، إن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يحتجز جثامين مئات الشهداء الفلسطينيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني.

وأوضح الوحيدي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، مع الإعلامية أمل الحناوي ، على شاشة القاهرة الإخبارية ، أن إسرائيل أعادت 195 جثمانًا فقط، تم التعرف على هوية 57 منهم، فيما لا تزال عشرات الجثامين مجهولة الهوية بسبب تدمير الأجهزة الطبية الخاصة بتحليل الحمض النووي داخل القطاع.

وأكد الناطق باسم مفوضية الشهداء والأسرى بحركة فتح، أن من حق الشعب الفلسطيني استرداد جثامين شهدائه لدفنهم في مقابر تحمل أسماءهم، مشيرًا إلى أن بعض الجثامين التي تسلّمتها الجهات الفلسطينية كانت مبتورة الأطراف أو مشوهة الملامح الرئيسيه بشكل متعمد، في مشهد يعبّر عن بشاعة الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال بحق الشهداء والأسرى.