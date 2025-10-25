رئيس وزراء فلسطين يصل الرياض لحضور مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار

• يُعقد المؤتمر بين الاثنين والخميس تحت شعار "مفتاح الازدهار" وسيجمع نخبة من القادة والمستثمرين وصانعي السياسات والرؤساء التنفيذيين والمبتكرين

وصل رئيس وزراء فلسطين محمد مصطفى، السبت، والوفد المرافق له، إلى العاصمة السعودية الرياض، لحضور "مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار" في نسخته التاسعة.

جاء ذلك في إفادة مقتضبة لوكالة الأنباء السعودية الرسمية، دون تفاصيل عن الزيارة وبرنامجها.

وكان في استقبال مصطفى، بمطار الملك خالد الدولي، عدد من المسؤولين بينهم نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن، وسفير فلسطين لدى المملكة مازن محمد غنيم، بحسب الوكالة.

ويعقد "مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار"، بالرياض، بين الاثنين والخميس المقبلين، تحت شعار "مفتاح الازدهار"، وفق المصدر ذاته.

وسيجمع المؤتمر، بحسب الوكالة، "نخبة من القادة والمستثمرين وصانعي السياسات والرؤساء التنفيذيين والمبتكرين الأكثر تأثيرًا في العالم، لمناقشة معالجة التناقضات التي تشكل عالم اليوم ووضع استراتيجيات عملية لتحقيق الازدهار المستدام والشامل".