وزير الخارجية الألماني يحذّر من الاطمئنان بعد وقف إطلاق النار في أوكرانيا

حذر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول من الركون إلى الأمان في حال نجاح الجهود الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وقال الوزير المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في برلين: "تحليلنا هو - وسيظل في المستقبل المنظور - أننا لا نستطيع تحقيق الأمن في أوروبا إلا من خلال حماية أنفسنا من روسيا"، مؤكدا أن الأمن لا يتحقق "إلا من موضع قوة، وتماسك في التحالف، وجيش ألماني قادر على الدفاع".

وأضاف فاديفول أنه لا يريد التكهن بمدى خطورة أن يستغل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقف إطلاق النار ليصبح قادرا بصورة أسرع على مهاجمة أراضٍ تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وقال: "لا يسعني إلا أن أنصحنا بأن نتهيأ لإمكانية حدوث ذلك"، موضحا أن هذه التهيئة يجب أن تتم عبر بناء هياكل أمنية في الناتو وإعادة هيكلة الجيش الألماني بشريا وماديا ليصبح جيشا قادرا بالكامل على الدفاع عن الوطن والتحالف.

وأكد الوزير أنه لا ينبغي تقليص جهود الدفاع عن الوطن والتحالف، وقال: "لا يوجد أي سبب يجعلنا نقلل من جهودنا، بل على العكس تماما... لا يسعني سوى أن أنصح بشدة بألا نجري أي تقليص في كل هذه المشاريع والخطط، لأن موضع القوة وحده هو الذي سيؤدي إلى مزيد من الأمن لنا في الناتو، وأيضا لنا في ألمانيا".

وحذر فاديفول من أن نجاح الجيش الروسي عسكريا بشكل مستدام في أوكرانيا "سيمثل خطرا كبيرا على الناتو"، مؤكدا أن دعم أوكرانيا يظل في صميم المصلحة الأمنية، وقال: "كلما كانت وضعية السلام في أوكرانيا أكثر استقرارا، وكلما كانت أوكرانيا قادرة على الحفاظ على مصالحها، كان ذلك أفضل لأوروبا كلها".