السيناتور الأمريكي جراهام: تقييد إجراءات ترامب العسكرية في فنزويلا هدية لأعدائنا

اعتبر السيناتور الجمهوري الأمريكي البارز ليندسي جراهام، اليوم الخميس، أن تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح منع الرئيس دونالد ترامب من اتخاذ مزيد من الإجراءات العسكرية ضد فنزويلا، يعد بمثابة هدية لأعداء الولايات المتحدة.

وقال جراهام، في منشور على حسابه بمنصة إكس: "خدمت لمدة 33 عاما كمحام عسكري في سلاح الجو الأمريكي. وعملت مدعيا عاما، ومحاميت للدفاع، ولفترة وجيزة، قاضيا عسكريا،" مضيفا أن "سلطة القائد الأعلى للقوات المسلحة بموجب المادة الثانية من دستور الولايات المتحدة في مسائل النزاع، وقدرة الرئيس على استخدام القوة العسكرية لحماية أمتنا، هي مجال أُلمّ به جيدا".

وتابع: "تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم على قرار صلاحيات الحرب في فنزويلا كان بمثابة هدية لأعدائنا، وسيشجع على المزيد من السلوكيات العدائية في فنزويلا، وهو محاولة غير دستورية لتقييد سلطة القائد الأعلى للقوات المسلحة".

ومضى قائلا: "طوال مسيرتي السياسية، كنت ثابتا على مبدأ أنه بموجب دستور الولايات المتحدة، لا يوجد سوى قائد أعلى واحد، وهو الرئيس، لطالما رفضت فكرة أن يسمح دستور الولايات المتحدة للكونجرس باستبدال تقدير الرئيس، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مسائل القوة العسكرية".

ونوه بأنه سبق وأن أبلغ الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن تصرفاته في سوريا تندرج ضمن صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة، وأنه لا يحتاج إلى تفويض من الكونجرس".

وأوضح جراهام أن "إعلان الحرب يعد من اختصاص الكونجرس حصرا، ولم يحدث ذلك سوى 5 مرات في تاريخنا. وهذا لا يعني أن الرئيس لا يستطيع استخدام القوة العسكرية إلا بموافقة الكونجرس".

وذكر بأن رؤساء أمريكيين نفذوا أكثر من 130 عملية عسكرية دون تفويض من الكونجرس، ولم توقف المحكمة العليا الأمريكية أيا من تلك العمليات".

وتابع: "قانون صلاحيات الحرب لعام 1973 غير دستوري بشكل واضح، ويجب أن يفسح المجال للصلاحيات المفوضة بموجب الدستور نفسه، الذي يعين الرئيس قائدا أعلى للقوات المسلحة بموجب المادة الثانية".

وأشار إلى أنه "من المبادئ الأساسية في الفقه الأمريكي أن الدستور الأمريكي هو القانون الأعلى".

واعتبر السيناتور الأمريكي البارز أن من حق الرئيس ترامب أن يشعر بالاستياء من الجمهوريين الذين صوتوا مع الديمقراطيين للحد من قدرته على تغيير فنزويلا نحو الأفضل وجعل العالم أكثر أمانا".

وأشار إلى أنه "إذا اختلف أحد أعضاء الكونجرس مع قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة باستخدام القوة العسكرية، فله الحق في وقف تمويل تلك العمليات، لأن الكونجرس يملك سلطة الإنفاق بموجب دستور الولايات المتحدة، أو يمكنه اتخاذ إجراءات عزل ضد الرئيس إذا رأى أن ذلك غير قانوني".

ومضى قائلا: "لا يحق لأي عضو في الكونجرس أن يحل محل الرئيس، القائد الأعلى للقوات المسلحة، في تقديره"، مشددا على أنه "لا يمكن للبلاد أن تعمل بوجود 535 قائدا أعلى".

وتابع: "إلى زملائي الجمهوريين، أنتم تتبنون هراء غير دستوري. إذا استمررتم على هذا النهج، فإنكم ستقللون من فرص النجاح في فنزويلا وغيرها من المناطق التي يحقق فيها الرئيس ترامب، بقوته وعزيمته، تغييرا إيجابيا".

وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، في وقت سابق، بأغلبية 52 صوتا مقابل 47 صوتا، لمنع ترامب من اتخاذ مزيد من الإجراءات العسكرية ضد فنزويلا دون تفويض من الكونجرس.

وصوت خمسة جمهوريين مع جميع الأعضاء الديمقراطيين بالمجلس لصالح القرار. ولم يدل سيناتور جمهوري بصوته.