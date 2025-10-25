خبير أمريكي: واشنطن تسعى لفتح جميع المعابر في غزة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية

قال الدكتور إريك لوب، مدير برنامج الدراسات العليا للعلوم السياسية بجامعة فلوريدا، إن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة ما زالت مستمرة رغم الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن تل أبيب فتحت معبرين فقط، وهو ما لا يلبي الحد الأدنى من احتياجات سكان القطاع الذين يواجهون أزمة إنسانية متفاقمة.

وأضاف لوب، خلال مداخلته ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامية أمل الحناوي ، أن الإدارة الأمريكية تسعى حاليًا للضغط على إسرائيل من أجل فتح جميع المعابر والسماح بدخول المساعدات دون قيود، بهدف ضمان تدفق الإمدادات الإنسانية والطبية والوقود إلى غزة بصورة مستمرة ومنظمة.

وأوضح أن الرئيس ترامب أكد لمساعديه ضرورة حشد دعم دولي لإعادة إعمار القطاع بعد تثبيت الهدنة، مشيرًا إلى أن واشنطن تعتزم مطالبة عدد من الدول بالمساهمة في هذا الجهد المشترك.

ولفت إلى أن الملف الإنساني والإعماري في غزة لا يزال معقدًا بسبب التساؤلات المتعلقة بمستقبل الحكم والإدارة في القطاع عقب وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن الأسبوع المقبل سيكون حاسمًا في رسم ملامح المرحلة المقبلة.