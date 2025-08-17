منح شركة مصر للابتكار الرقمي الموافقة للتحول إلى أول بنك رقمي في مصر وتعيين مجلس إدارة جديد

في خطوة هامة في مسيرة تطوير وتحديث القطاع المصرفي المصري، حصلت شركة مصر للابتكار الرقمي (MDI) على موافقة البنك المركزي المصري للتحول رسميًا إلى "وان بنك ش.م.م - onebank"، أول بنك رقمي متكامل في مصر يقدم جميع خدماته حصريًا عبر القنوات والمنصات الرقمية. وتمثل هذه الخطوة نقطة انطلاق نحو عصر مصرفي جديد، فهي ترسخ مكانة "وان بنك - onebank" كرائد للبنوك الرقمية في مصر، وتبرز هويته ككيان جديد يساهم في مسيرة التحول الرقمي الوطني، ويعزز الشمول المالي، ليضع مصر في مقدمة الدول الرائدة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية.

تأسست شركة مصر للابتكار الرقمي في عام 2020 كشركة رائدة في قطاع التكنولوجيا المالية داخل السوق المصري، بتمويل ودعم كاملين من بنك مصر كمساهم رئيسي. ويعكس التحول إلى "وان بنك - onebank" رؤية واضحة لدور هذا الكيان في بناء اقتصاد رقمي في مصر، والتزامًا بتقديم خدمات مالية مبتكرة وآمنة وسهلة الاستخدام، لخدمة العملاء في أي وقت ومن أي مكان، دون الحاجة إلى أي فروع، مدعومة بأحدث التقنيات التي تلبي متطلبات هذا العصر الرقمي.

يهدف البنك إلى تعزيز الشمول المالي للفئات التي لا تحظى بخدمات مصرفية كافية أو التي لا تمتلك حسابات مصرفية، ودعم استراتيجية مصر الوطنية لنمو الاقتصاد الرقمي، ويستعد "وان بنك - onebank" لتقديم خدماته ومنتجاته رسميًا في عام 2026، ليصبح ركيزة أساسية في الاقتصاد الرقمي المصري.

يعزز هذا التحول الإستراتيجي تعيين المهندس خالد العطار رئيسًا لمجلس الإدارة، إلى جانب مجلس استثنائي يضم نخبة من القادة والخبراء العالميين في مجالات التكنولوجيا والقانون والاستثمار والسياسات العامة والابتكار، يجمعهم هدف ورؤية واضحة لقيادة "وان بنك - onebank" نحو المساهمة في بناء اقتصاد رقمي، والشمول المالي، والريادة في مجال التحول الرقمي للخدمات المصرفية في مصر.

وفي هذا السياق، قال المهندس خالد العطار، رئيس مجلس إدارة "وان بنك - onebank": "إن "وان بنك - onebank" يمثل انطلاقة جديدة في تاريخ القطاع المالي المصري وخطوة محورية نحو ترسيخ التحول الرقمي للاقتصاد الوطني. رسالتنا واضحة: تقديم خدمات مصرفية أكثر ذكاءً وشمولية وسلاسة، بما يضمن وصولها لكل مواطن مصري. يقود البنك فريق من القادة والخبراء العالميين بخبرات متنوعة تجمعهم رؤية وهدف واحد، وتعمل على تقديم حلول مالية آمنة ومتطورة يسهل على العميل الحصول عليها، ووضع "وان بنك - onebank" في موقع الريادة في مشهد التحول الرقمي في مصر."

وتعليقًا على اقتراب الإطلاق الرسمي لـ"وان بنك - onebank"، قال السيد شريف البحيري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب: "نحن لا نقدم مجرد بنك رقمي جديد، بل نعيد تعريف مستقبل الخدمات المصرفية في مصر. مجلس الإدارة الجديد ثري بخبرات متنوعة ورؤى إستراتيجية تمكننا من تقديم حلول مالية مبتكرة تواكب تطلعات المستهلكين المصريين المتطورة. معًا، نلتزم بوضع "وان بنك - onebank" في طليعة القطاع المالي، ورفع معايير التميز في المجال المصرفي على مستوى المنطقة".

يمثل "وان بنك - onebank" فريق قيادة ذو كفاءات فريدة ورؤية إستراتيجية واضحة، وفيما يلي نبذة عن رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك الرقمي الجديد:

• المهندس خالد العطار، رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي: أحد أبرز القيادات المصرية في قطاع تكنولوجيا المعلومات، يتمتع بأكثر من 35 عامًا من الخبرة في التحول الرقمي والمعلوماتية. أدار أكثر من 150 مشروعًا تقنيًا في مصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين، وألمانيا، والولايات المتحدة. شغل مناصب عليا في بوابة مصر الرقمية وIBM وراية القابضة لمدة 28 عامًا، وقد شغل منصب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير الإداري والتحول الرقمي من 2018 حتى 2024.

• السيد شريف البحيري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب: يتمتع بخبرة تزيد عن 25 عامًا في قطاع الخدمات المالية في مصر وعالميًا. وقد تولّى قيادة شركة مصر للابتكار الرقمي منذ تأسيسها بهدف بناء وإطلاق "وان بنك - onebank" في السوق المصري. تمتد مسيرته المهنية دوليًا عبر الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وروسيا في عدة بنوك مثل سيتي بنك وباركليز وبنك مصر، حيث نجح في تطوير وتنفيذ استراتيجيات دخول وخطط الأعمال لأسواق متعددة، وهو حاليًا يضع خبراته في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والشركات لدفع رؤية "وان بنك - onebank" نحو المستقبل.

• السيد أنور زيدان، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلًا عن بنك مصر: شريك مؤسس في مكتب ذو الفقار وشركاه، ورئيس مجموعة أسواق المال. يتمتع بأكثر من 25 عامًا من الخبرة القانونية، وخبير في قوانين أسواق المال والبنوك والاستثمار، وشارك في صفقات رئيسية وتطوير الأطر التنظيمية بما في ذلك برامج تملك الموظفين الأسهم في مصر (ESOP).

• السيدة أمل عنان، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل: تشغل منصب الرئيس التنفيذي للاستثمار لصندوق الوقف بالجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC)، وشريكة في شركة Global 500 التي تدير أصولًا بقيمة 2.5 مليار دولار. تولت مناصب قيادية في صندوق الاستثمار المصري الأمريكي، ووزارة المالية، ومؤسسة التمويل الدولية. تحمل ماجستير من جامعة هارفارد، ودرجة من كلية لندن للاقتصاد (London School of Economics).

• الدكتور أيمن إسماعيل، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل: خبير عالمي في ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية، ومؤسس AUC Venture Lab ومركز AUC Innovation Hub. بالإضافة إلى أنه شارك في تأسيس عدة شركات أخرى واستشارات تكنولوجية. عمل مع جامعة هارفارد، وماكينزي، والبنك الدولي. يحمل درجة دكتوراه من جامعة Massachusetts Institute of Technology (MIT).

• الدكتورة ندى الشاذلي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل: خبيرة وأستاذة في الاقتصاد والتحول المالي، شغلت سابقًا منصب رئيس قسم الاقتصاد والتكنولوجيا المالية بهيئة الرقابة الإدارية. قدمت استشارات للبنك الدولي والمفوضية الأوروبية، وهي شريكة مؤسسة لشركة Everest Business Consulting. حاصلة على درجات علمية متقدمة من جامعة في المملكة المتحدة، ومصر، وآسيا.