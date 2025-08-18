عشرات الإصابات برصاص الاحتلال أثناء انتظارهم المساعدات بقطاع غزة

استقبل مستشفى السرايا الميداني التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم الأحد، أكثر من 40 إصابة في صفوف المواطنين الذين كانوا بانتظار المساعدات شمال غرب قطاع غزة.

وكان مصدر طبي قد أفاد، في وقت سابق، باستشهاد مواطنَين وإصابة عدد آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة زكيم شمال غرب القطاع، كما استُشهد شاب جرّاء قصف جوي استهدف حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

ووفقًا لمصادر طبية، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 61,944 شهيدًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023، فيما بلغت حصيلة الإصابات 155,886 إصابة.

وأضافت المصادر أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض، في ظل عجز طواقم الإسعاف والانقاذ عن الوصول إليهم بسبب استمرار القصف الإسرائيلي