الخارجية الروسية: روسيا منفتحة على الحوار القائم على الاحترام ولا تنوي مهاجمة أي طرف

أكد نائب وزير الخارجية الروسي دميتري ليوبينسكي، أن روسيا منفتحة على الحوار القائم على الاحترام ولا تنوي "مهاجمة" أي طرف كما تدعي "الروايات المرعبة" المتداولة في أوروبا.





وأضاف ليوبينسكي في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا": "من جانبنا، ردا على الروايات المرعبة المبالغ فيها، أكدنا مرارا وتكرارا أننا لا ننوي مهاجمة أي طرف، وأننا منفتحون على الحوار، ولكن الحوار لا يمكن أن يكون إلا قائما على الاحترام المتبادل".



وذكر أن "لغة الإنذارات والتهديدات والاتهامات الباطلة غير مقبولة".

وأشار ليوبينسكي إلى أنه "لا يمكن أن يكون هناك تفاعل بناء في حين يستمر الطرف المقابل المحتمل في ضخ نظام كييف بالأسلحة للعدوان على كل شيء روسي بالمعنى الواسع للكلمة، لقتل المدنيين".

ولفت إلى أن "الغرب بدأ يدرك تدريجيا أنه لا بديل عن استئناف الحوار مع روسيا". موضحا أن "طبيعة العلاقات مع الدول الأوروبية ستتحدد بمدى استعدادها للتخلي عن رهاب روسيا وقبول الحقائق الجيوسياسية".



هذا ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع موسع لهيئة وزارة الدفاع الروسية، التصريحات حول احتمال شن روسيا هجوما على أوروبا بأنها "أكاذيب وخزعبلات"، مؤكدا أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة.

كما أكد بوتين أن موسكو ما تزال تفضل معالجة الأسباب الجذرية للصراع عبر الحوار، محذرا في المقابل من استمرار الأطراف المعادية وداعميها في تجاهل الحلول الدبلوماسية.