حماية المستهلك: نلمس استجابة سريعة من معظم التجار تجاه مبادرة خفض الأسعار

قال إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، إن العام الماضي شهد اضطرابًا كبيرًا في أسعار الصرف، حيث تجاوز الدولار في إحدى المراحل حاجز الـ70 جنيهًا (تسعير بناء على السوق الموازية)، ما أدى إلى ندرة في السلع وارتفاع مستمر في الأسعار.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامية آية عبدالرحمن، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه منذ مارس 2024 بدأ سعر الصرف يستقر ويتراجع تدريجيًا حتى وصل مؤخرًا إلى نحو 48 جنيهًا، وهو ما انعكس على دخول البضائع المتكدسة في الموانئ إلى الأسواق، لتعود الأسعار إلى حالة من الانضباط والاستقرار، مع توافر السلع بشكل ملحوظ.

وأشار إلى إطلاق مجلس الوزراء، بالتعاون مع القطاع الخاص، مبادرة لخفض الأسعار لا سيما بعد تراجع معدلات التضخم ما استدعى العمل على تخفيض الأسعار لصالح المستهلك.

وأوضح السجيني أن الجهاز عقد اجتماعات مع الغرف التجارية وغرف الصناعات المختلفة، حيث تم الاتفاق مع التجار والصناع على المشاركة في المبادرة عبر تخفيضات على مختلف السلع، مؤكدًا أن الاستجابة جاءت سريعة من معظم التجار على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى أن نسب التخفيض تراوحت بين 5% و20% على السلع الغذائية، و20% إلى 25% على السلع الهندسية، إضافة إلى تخفيضات مماثلة في أسعار السيارات.

وشدد على أن هذه المبادرات تصب في صالح المواطن من جهة، وتدعم الصانع والتاجر من جهة أخرى عبر تنشيط دورة رأس المال.