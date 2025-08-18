تراجع الدولار أمام اليوان الصيني في مستهل أسبوع التداول

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استهل الدولار تعاملات الأسبوع الجديد اليوم الاثنين بالتراجع أمام اليوان الصيني، مسجلا 1322ر7 يوان لكل دولار، بانخفاض قدره 49 بيب عن مستواه يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول بسوق الصرف الأجنبي الفورية، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.