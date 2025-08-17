الحكومة الفلسطينية: زيارة رئيس الوزراء محمد مصطفى مصر تؤكد متانة العلاقات ودعم القاهرة لغزة

قال الدكتور محمد أبو الرُب، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، إن زيارة رئيس وزراء بلاده محمد مصطفى لمصر تُعدّ بالغة الأهمية بالنسبة للشعب الفلسطيني وقيادته، مؤكداً متانة العلاقات بين قيادتي البلدين، والدعم اللامحدود الذي تقدمه القاهرة للفلسطينيين، ولا سيما في قطاع غزة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين الدكتورة منة فاروق وآية عبد الرحمن، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن هذا الدعم يتجسد بوضوح في الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين، والجهود الكبيرة التي تبذلها القاهرة لتخفيف المعاناة الإنسانية.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الفلسطيني سيجري غدًا جولة ميدانية في مدينة العريش برفقة وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي على أن يعقدا مؤتمراً صحفياً مشتركاً في رفح، لعرض حجم تكدس شاحنات المساعدات والجهود التي يقودها الهلال الأحمر المصري لتجهيزها وإدخالها إلى قطاع غزة.

وشدد أبو الرُب على أن التعطيل الحقيقي لإيصال المساعدات ناتج عن الجانب الإسرائيلي الذي يُغلق المعبر من جهته بعد السيطرة عليه، واصفًا هذا السلوك بأنه مرفوض وغير مقبول دوليًّا.

ولفت إلى الزيارة شملت لقاءً بين رئيس الوزراء الفلسطيني ونظيره المصري، حيث جرى بحث ترتيبات وقف إطلاق النار، والتحضيرات المتعلقة بإدارة شؤون غزة، إلى جانب الجهود المصرية الجارية لتدريب قوى الأمن الفلسطينية.