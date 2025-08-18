النيابة تستعجل تحريات مقتل سيدة على يد زوجها أمام طفليها التوأم في الإسكندرية

استعجلت نيابة أول الرمل في الإسكندرية، تحريات المباحث الجنائية، حول ملابسات حادث مقتل "دينا.ع"، لاعبة الجودو بنادي سموحة الرياضي، إثر تعرضها لـ3 طلقات نارية من سلاح زوجها "ش.ع"، والذي أطلق رصاصة على نفسه، وتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة لإسعافة.

وتواصل النيابة العامة الاستماع لأقوال أفراد الأسرة، والأبناء، وشهود العيان من الجيران، وأمرت بعرض جثة القتيلة على الطب الشرعي ومدها بتقرير الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة، ثم صرحت عقب ذلك بتسليمها لأسرتها لمواراتها الثرى.

واستعجلت النيابة التقرير النهائي للصفة التشريحية للمجني عليها، وأرسلت الطبنجة المضبوطة بمسرح الجريمة إلى الأدلة الجنائية لمضاهتها مع فوارغ الطلقات التي عثر عليها في الشقة، والأعيرة النارية المستخرجة منها وعددها 3 طلقات، لها فتحات دخول وخروج، وآثار حرق في الجسم، ما يعني إطلاقها من مسافة قصيرة.

وشهدت منطقة جناكليس، شرقي محافظة الإسكندرية، حادثًا مأساويًا؛ إذ قتلت ربة منزل على يد زوجها، إثر نشوب مشاجرة بينهما داخل محل سكنهما، وذلك في حضور طفليهما التوأم، حيث استجوبتهما النيابة.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء رشاد فاروق، إخطارًا من قسم شرطة أول الرمل، يفيد بورود بلاغ من إحدى المستشفيات حول وصول سيدة وقد فارقت الحياة متأثرة بإصابتها بطلقات نارية.

وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص المبدئي، أن المتهم أطلق 3 أعيرة نارية من سلاحه "طبنجة" على زوجته، فأودى بحياتها في الحال، ثم وجّه السلاح نحو أحد طفليه مهددًا بقتله، وعندما سأله الطفل: "بابا هو انت هتموتني؟"، صوب الأب السلاح إلى نفسه وأطلق رصاصة، لكنه أصيب ولم يفارق الحياة.

وذكرت الأسرة في التحقيقات أن ابنتهم المجني عليها تواصلت مع والدتها هاتفيا قبل الحادث بساعة، تستنجد بها، وعندما توجه شقيقيها؛ لاستعلام الأمر، سمعوا صوت طلق ناري، وبالصعود إلى المنزل وجدوا السيدة مقتولة والأبناء في حالة صراخ، والزوج المتهم قد أصيب بطلق ناري.

تم نقل المتهم إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات في حالة حرجة، بينما جرى نقل جثمان الزوجة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، والتي تباشر التحقيق في ملابسات الحادث.