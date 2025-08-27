تقرير: المخابرات النمساوية تلقت معلومات عن تهديد يستهدف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

- وحدة "كوبرا" في جهاز الأمن النمساوي تتولى حماية جروسي

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر مطلعة القول إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، يخضع لحماية مشددة على مدار الساعة منذ أسابيع بعد تلقيه تهديدا من أشخاص مرتبطين بإيران.

وأوضح مصدر أن وحدة النخبة في جهاز الأمن النمساوي تتولى حماية جروسي بعدما تلقت أجهزة المخابرات في البلاد معلومات عن تهديد يستهدف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية من طرف ثالث.

ويوجد مقر الوكالة التابعة للأمم المتحدة في فيينا.

وكانت إيران قد اتهمت جروسي بالتسبب في إشعال الحرب الإسرائيلية ضدها والتي استمرت 12 يوما في يونيو الماضي، قائلة إن تقاريره بشأن أنشطة إيران النووية منحازة وتنشر مخاوف لا أساس لها بشأن برنامجها النووي. وقد دعا كبار المسئولين الإيرانيين إلى محاكمته وإقالته من منصبه.

وبعد انتهاء الحرب، سحب جروسي مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران بسبب مخاوف تتعلق بسلامتهم، في عملية سرية تم خلالها إجلاؤهم برا بموافقة طهران.

وبحسب مسئولين، في أواخر يونيو الماضي تم منح جروسي- وهو دبلوماسي أرجنتيني مخضرم يُعتبر مرشحا محتملا لخلافة أنطونيو جوتيريش في منصب الأمين العام للأمم المتحدة عند شغور المنصب العام المقبل-، حماية أمنية من قبل وحدة "كوبرا" الخاصة التابعة لجهاز الأمن في النمسا.

وتُكلف هذه القوة التكتيكية بمواجهة أخطر التهديدات، مثل المخططات الإرهابية، وتأمين الشخصيات الرفيعة، بما في ذلك المستشار النمساوي.

وفي حال وجود تهديدات ملموسة ضد الشخصيات البارزة، تنشر الوحدة ضباطا مدججين بالأسلحة الرشاشة وسيارتين مصفحتين على الأقل لتأمين الحماية على مدار الساعة.

وقال مصدر مطلع على الأمر إن السلطات النمساوية تصرفت بناء على معلومات مخابراتية تحدد تهديدا يستهدف جروسي من أفراد مرتبطين بإيران. وقال مصدر أخر إنه أُبلغ بأن التهديد يُعتقد أنه صادر من إيران، وأن السلطات تأخذه على محمل الجد.

وقال المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فريدريك دال: "يمكننا تأكيد أن النمسا وفرت وحدة كوبرا، لكن لا يمكننا تأكيد مصدر التهديد".

من جهته، رفض متحدث باسم وزارة الداخلية النمساوية التعليق، كما لم يصدر أي تعليق من البعثة الإيرانية في نيويورك.

ومن بين أشد التهديدات العلنية ضد جروسي، ما جاء من علي لاريجاني، أحد كبار مساعدي المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ورئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، حيث كتب في منشور على منصة إكس: "عندما تنتهي الحرب، سنتعامل مع جروسي".

وقال مسئول قضائي إيراني رفيع المستوى بعد الحرب إن مدير الوكالة قد يواجه محاكمة غيابية، وهو إجراء من شأنه أن يعقد بشكل كبير التعاون بين إيران والوكالة.

كما وصفت صحيفة كيهان الإيرانية، شبه الرسمية، جروسي بأنه "جاسوس إسرائيلي"، ودعت إلى اعتقاله وإعدامه.

وشهدت العلاقة بين إيران وجروسي توترا متكررا منذ أن تولى منصبه عام 2019. وكان جروسي قد عمل سابقا مسئولا رفيعا في الوكالة قبل التوصل إلى الاتفاق النووي لعام 2015، وهي فترة شهدت أيضا صدامات بين طهران والوكالة.

ورغم هذه التوترات، لا يزال جروسي يحافظ على قنوات تواصل مع المسئولين الإيرانيين، وزار طهران عدة مرات لمحاولة معالجة مخاوف الوكالة بشأن الأنشطة الإيرانية. وقال جروسي أمس الثلاثاء إن فريقا أوليا من المفتشين عاد إلى إيران عقب مناقشاته مع المسئولين الإيرانيين، لكنه أشار إلى أن مسألة وصولهم إلى المواقع النووية لا تزال بحاجة إلى حل.