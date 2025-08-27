كمبوديا تحث تايلاند على احترام وقف إطلاق النار خلال اجتماع لجنة الحدود الإقليمية

حثت كمبوديا تايلاند على احترام وقف إطلاق النار بشكل صارم، خلال اجتماع استثنائي للجنة الحدود الإقليمية، الذي عقد صباح اليوم الأربعاء، عند نقطة تفتيش الحدود الدولية تشاوم-سانجام بإقليم أودار مينشي.

وعقد القادة العسكريون الكمبوديون والتايلانديون الاجتماع الاستثنائي وسط تصاعد التوترات على طول الحدود، حسب صحيفة خمير تايمز الكمبودية اليوم الأربعاء.

وقاد الوفد الكمبودي الليفتنانت جنرال بوف هينج، قائد المنطقة العسكرية الرابعة ، بينما ترأس الجانب التايلاندي الليفتنانت جنرال بونسين بادكلانج، قائد المنطقة العسكرية الثانية.

وقالت وزارة الدفاع الوطني الكمبودية إنه من المتوقع أن يشجع الاجتماع الجانبين على تنفيذ اتفاقيات وقف إطلاق النار بشكل كامل وفعال وتجنب أي تصعيد آخر.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الوطني الكمبودية، مالي سوتشيتا خلال المؤتمر الصحفي اليوم "من المتوقع أن يسفر هذا الاجتماع عن المزيد من النتائج الإيجابية، مما يشجع الطرفين على تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل وفعال، مما سيؤدي إلى تحقيق السلام والاستقرار واستعادة الحياة الطبيعية في أقرب وقت ممكن".