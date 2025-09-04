إعصار لورينا يشتد قبالة الساحل الغربي للمكسيك

ذكر خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن إعصار لورينا اشتد قبالة ساحل شبه جزيرة باخا كاليفورنيا المكسيكية، وأنه تم توسيع نطاق التحذير من هبوب عاصفة استوائية ليشمل أجزاء من المنطقة.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في ميامي إن من المتوقع أن يواصل الإعصار قوته خلال اليوم، وأن تسقط أمطار غزيرة يصل منسوبها إلى 15 بوصة (38 سنتيمترا) على أجزاء من شبه الجزيرة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من خطر حدوث فيضانات وانهيارات طينية تهدد الحياة، خاصة في المناطق المرتفعة.

كان مركز الإعصار لورينا، اليوم الأربعاء، على بعد نحو 145 ميلا (230 كيلومترا) إلى الغرب من كابو سان لوكاس في المكسيك.

وبلغت سرعة الرياح القصوى للإعصار 80 ميلا (130 كيلومترا) في الساعة، وكان يتحرك صوب الشمال الغربي بسرعة 16 ميلا (26 كيلومترا) في الساعة.

ودعت السلطات سكان شمال غرب المكسيك وشبه جزيرة باخا كاليفورنيا إلى متابعة تطورات العاصفة.

وأعلن المركز الوطني للأعاصير إن التحذير من هبوب عاصفة استوائية يظل ساريا على الساحل الغربي لباخا كاليفورنيا سور، بين سانتا فيه وبونتا أبريوخوس.

وأضاف المركز أن مسار الإعصار لورينا لا يزال غير مؤكد، غير أن أحدث التوقعات أشارت إلى أنه سيتحرك موازيا للساحل مساء اليوم الأربعاء، قبل أن يقترب من الساحل مساء الخميس أو بعد غد الجمعة، ثم ينعطف باتجاه الشمال الشرقي بحلول مساء الجمعة.

كما توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يضعف إعصار لورينا إلى عاصفة استوائية بحلول بعد غد الجمعة.

ومن ناحية أخرى، لا يزال إعصار "كيكو" مصنفا عاصفة من الفئة الثانية، مع رياح تبلغ سرعتها 110 أميال (175 كيلومترا) في الساعة، وهو يتجه غربا فوق المياه المفتوحة للمحيط الهادئ، على بعد نحو 1665 ميلا (2680 كيلومترا) شرق هيلو في هاواي، بحسب ما أعلنه المركز الوطني للأعاصير.

ولم تصدر أي تحذيرات أو إنذارات مرتبطة بإعصار كيكو، ولم تكن هناك أي مخاطر تهدد اليابسة، بحسب خبراء الأرصاد الجوية.