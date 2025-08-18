واصلت الثقافة المصرية تنفيذ رسالتها التنويرية الهادفة إلى تنمية الوعي الفني الجمعي، حيث نظّمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام أمسية إبداعية مميزة ضمن فعاليات الدورة 33 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء.

وخلال الأمسية، تحوّل مسرح المحكى إلى ملتقى للروحانيات والألحان، حيث أبدع شيخ المنشدين ياسين التهامي في ملامسة وجدان محبيه الذين حضروا من مختلف المحافظات، مستغرقين في أجواء الخشوع التي تبعثها الأبيات الصوفية وتنعكس أثرًا عميقًا في النفوس، داعيةً إلى التأمل في معاني الحب الإلهي.

وسبق فقرة التهامي، الموسيقار عمرو سليم الذي أمتع الجمهور بعزفه على آلة البيانو، مقدمًا مختارات من كنوز المؤلفات الشرقية بروح فنية عالية وحس مرهف، إذ بدت مفاتيح البيانو وكأنها تنطق الكلمات الغنائية بدقة وبراعة.

وشملت مقطوعاته ميدلي لأعمال بليغ حمدي، منها: حبيبي وعينيّا، ألو ألو، لولا الملامة، المليونيرات، إن راح منك يا عين، ما بيسألش عليّا، لما راح الصبر منّه، وأحلف بسماها.

جدير بالذكر أن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الثالثة والثلاثين تستمر حتى 23 أغسطس، واعدةً الجمهور بليالٍ فنية فريدة ومتنوعة.