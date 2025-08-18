مصدر إسرائيلي: تلقينا رد حماس بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد مصدر إسرائيلي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، مساء اليوم الإثنين، أن تل أبيب تسلمت المقترح الأخير الذي قدمته حركة حماس بشأن صفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي عربي قوله، إن مقترح حماس الحالي يتخلى عن معظم المطالب التي كانت الحركة قد طرحتها الشهر الماضي، والتي تسببت في انهيار مفاوضات الدوحة، وفقا لوكالة معا الفلسطينية.

وكشفت مصادر مصرية للقاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، تفاصيل أحدث المقترحات لوقف القتال في غزة، قائلة إنه يتضمن مسارا للوصول إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب.

وأضافت المصادر أن المقترح يتضمن وقفا مؤقتا للعمليات العسكرية لمدة 60 يوما.

كما يتضمن إعادة تموضع القوات الإسرائيلية لإتاحة المجال لدخول المساعدات بشكل يلبي احتياجات القطاع.

وأشارت إلى أنه سيتم خلال مدة الـ 60 يوما تبادل عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل نصف عدد المحتجزين الإسرائيليين.

وأوضحت أن التبادل يتضمن إطلاق 10 محتجزين أحياء ونصف عدد الجثامين البالغ عددهم 36 بواقع 18 جثمانا.

ووفقا للمصادر، فإن حماس تعتبرالمقترح أفضل الخيارات المتاحة لحماية سكان قطاع غزة.