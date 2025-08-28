 الأحد.. الكابينت الإسرائيلي يبحث «فرض السيادة» على الضفة الغربية - بوابة الشروق
الخميس 28 أغسطس 2025 12:17 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟

النتـائـج تصويت

الأحد.. الكابينت الإسرائيلي يبحث «فرض السيادة» على الضفة الغربية

الأناضول
نشر في: الخميس 28 أغسطس 2025 - 12:00 ص | آخر تحديث: الخميس 28 أغسطس 2025 - 12:00 ص

قالت هيئة البث العبرية الرسمية، مساء الأربعاء، إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" سيجتمع الأحد لبحث فرض "السيادة" على الضفة الغربية، وذلك "ردا على موجة الاعتراف بالدولة الفلسطينية المتوقعة الشهر المقبل".

وذكرت الهيئة أن اجتماع "الكابينت" سيناقش الحرب في غزة والمفاوضات بشأن إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.

واستدركت: "لكن الوزراء سيتطرقون أيضا إلى الرد الإسرائيلي على موجة الاعتراف بالدولة الفلسطينية المتوقع الشهر المقبل".

وأضافت: "بين المقترحات التي تُبحث كخطوة رد محتملة، إعلان السيادة على الضفة الغربية".

ومن شأن ضم إسرائيل الضفة الغربية المحتلة رسميا، أن ينهي إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، الذي تنص عليه قرارات صادرة عن الأمم المتحدة.

وذكرت هيئة البث، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد في 18 أغسطس الجاري، جلسة حكومية بشأن الاستعدادات لإعلان دول في العالم الاعتراف بفلسطين.

وخلال الجلسة، أعرب وزير الخارجية جدعون ساعر عن دعمه لإغلاق القنصلية الفرنسية في القدس، وكذلك لفرض عقوبات دبلوماسية على الدول التي ستعترف بدولة فلسطينية.

وخلال الاجتماع آنذاك، طالب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بفرض "السيادة" في الضفة كخطوة رمزية، إلى جانب حل السلطة الفلسطينية وهو ما لا يلقى قبولا لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وفق المصدر نفسه.

وأخيرا، أعلنت عدة دول بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك