الجيش الإسرائيلي يفرج عن وزير الثقافة الفلسطيني بعد احتجازه برام الله

أخلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، سبيل وزير الثقافة الفلسطيني عماد حمدان والطاقم المرافق له، بعد نحو نصف ساعة من احتجازه خلال زيارته قرية الشباب في بلدة كفر نعمة غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان للأناضول إن الإفراج عن الوزير حمدان ووفده تم في حين استمر احتجاز طاقم منتدى "شارك" الشبابي المرافق له حتى الساعة 15:30 بالتوقيت المحلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن احتجاز الوزير جاء عقب اعتداء مستوطنين على طاقم الوزارة بالضرب، ومنعهم من الوصول إلى القرية، إضافة إلى الاستيلاء على هواتفهم وهوياتهم الشخصية.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية احتجزت أيضا المدير التنفيذي لمنتدى "شارك" الشبابي بدر زماعرة، وعددا من شباب وفتيات "قرية الشباب".

وقال الوزير حمدان بحسب ما نشرت "وفا" عقب الإفراج عنه: "هذه الممارسات العنجهية التي يقوم بها الاحتلال ومستعمروه لن تزيدنا إلا إصرارا على دعم المبادرات الشبابية، ومواصلة الأنشطة الثقافية، رغم العراقيل والتحديات".

ومنتدى "شارك" الشبابي، وفق تعريفه على موقعه الإلكتروني، منظمة فلسطينية غير حكومية يقودها الشباب وتهدف إلى تمكينهم وتعزيز المجتمع.

وقد أنشأ المنتدى "قرية الشباب" كأول قرية بيئية فلسطينية على مساحة 35 دونما، لتكون نموذجا مبتكرا في تعزيز الثقافة البيئية وتمكين الشباب عبر أنشطة تعليمية وترفيهية متنوعة.

وبموازاة حرب الإبادة بقطاع غزة، قتل الجيش والمستوطنون الإسرائيليون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1015 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

ووفق تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، نفذ مستوطنون خلال يوليو الماضي، 466 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 4 مواطنين، وترحيل قسري لتجمعين بدويين يتكونان من 50 عائلة فلسطينية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و4 شهداء، و156 ألفا و230 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 263 شخصا، بينهم 112 طفل.