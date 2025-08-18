وزير دفاع إسرائيل: التهديد باجتياح مدينة غزة دفع حماس لبحث صفقة الأسرى

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مساء اليوم الإثنين، إن استعداد حركة حماس لمناقشة صفقة تبادل أسرى في الوقت الحالي جاء نتيجة تخوّفها من جدية إسرائيل في تنفيذ عملية عسكرية شاملة لاحتلال مدينة غزة.

وأوضح كاتس خلال حديثه أمام قيادة الجيش: "في هذه المرحلة، أصبحت مدينة غزة ذات أهمية مضاعفة. ولأول مرة منذ أسابيع، تُظهر حماس استعدادا لمناقشة صفقة أسرى فقط لأنها تخشى من نيتنا الجدية في احتلال المدينة"، بحسب وكالة معاً الفلسطينية.

وأضاف: "الحسم في غزة سيقود إلى هزيمة حماس. التوجه العسكري الحالي هو الوسيلة الأنسب لتحقيق أهداف الحرب، كما أنه يشكّل أداة ضغط دولية وخاصة من الولايات المتحدة لدفع حماس نحو القبول بشروط رئيس الحكومة، بما في ذلك الإفراج عن جميع الأسرى".

وأشار إلى أن "الطريق الوحيدة الممكنة لتحقيق هذه الأهداف هي من خلال القوة التي يستخدمها الجيش الآن، والتي نخطط لاستخدامها بشكل أكبر".

وأبلغت حركة حماس الوسطاء بموافقتها على اقتراح وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي قُدم بالأمس.

وأكدت مصادر للتلفزيون العربي، أن حركة حماس سلمت ردها على المقترح الأخير لوقف النار إلى الوسيطين القطري والمصري.

ويأتي ذلك بعد أيام من تصريحات متضاربة من قبل الجانب الإسرائيلي، حيث شددت رئاسة الحكومة الإسرائيلية على أنها لن توافق على أي صفقة لا تشمل إطلاق سراح جميع الأسرى دفعة واحدة، وفقا لشروطها لإنهاء الحرب، والتي تشمل نزع سلاح حماس، وإقامة إدارة غير تابعة لها أو للسلطة الفلسطينية، مع بقاء السيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع، بحسب وكالة معاً الفلسطينية.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت وسائل إعلام عبرية أن الأجواء في المفاوضات لم تشهد اختراقا حقيقيا حتى اللحظة، رغم استمرار المحادثات في القاهرة والدوحة، بالتزامن مع تهديدات إسرائيلية بـاجتياح كامل لمدينة غزة إذا لم يتم التوصل لاتفاق قريب.

وكانت وسائل إعلام سعودية، قد نشرت تفاصيل الاقتراح الذي قدمه الوسطاء، وتم نقله إلى حركة حماس، يتضمن إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين و18 جثة مقابل وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

وفي إطار الاقتراح، سيتم إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر الأمم المتحدة والهلال الأحمر، على أن تبدأ المفاوضات لإنهاء الحرب منذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار.