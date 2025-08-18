نتنياهو: تحدثت مع وزير الدفاع ورئيس الأركان بشأن خطط غزة وإكمال المهمة وحماس تتعرض لضغط نووي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أنه أجرى مشاورات مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير بشأن الخطط العسكرية الجارية في مدينة غزة، مؤكداً على "إكمال المهمة".

وأضاف نتنياهو أن حركة حماس "تتعرض لضغط نووي"، في إشارة إلى شدة العمليات العسكرية ضدها.

وفي موازاة ذلك، سلّمت حركة حماس رسمياً ردها إلى الوسطاء الدوليين، متضمناً موافقتها مع باقي الفصائل الفلسطينية على المقترح الجديد المتعلق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد مصدر مطلع على المفاوضات أن الوسطاء أبلغوا الفصائل بموافقة إسرائيل على المقترح، مشيراً إلى أن إعلان الاتفاق وتحديد موعد استئناف المفاوضات سيجري قريباً، بحسب وكالة معاً الفلسطينية.

لكن في المقابل، ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن تل أبيب "لم تتلق حتى الآن أي إخطار رسمي حول مضمون رد حماس"، ما يعكس استمرار حالة الغموض بشأن الخطوات المقبلة في مسار التهدئة.