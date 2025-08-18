أشرف صبحي يجتمع باللجنة الأولمبية لبحث الاستعدادات لأولمبياد لوس أنجلوس

اجتمع أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك لبحث خطط اللجنة المصرية للاستعداد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2026.

وحضر الاجتماع حازم حسني، الأمين للجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للرماية، وخالد فتحي رئيس لجنة التخطيط باللجنة الأولمبية ورئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وبعض من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

تناول الاجتماع مناقشة الخطط الموضوعة من اللجنة الأولمبية المصرية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة العلمية، من أجل الانتهاء من برنامج الإعداد المقترح لكل اتحاد من أجل إعداد اللاعبين لدورة الألعاب الأولمبية بلوس أنجلوس 2028، وكذلك متابعة خطة العمل من أجل تطوير الرياضة المصرية في العديد من المجالات.

وأكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تعمل بصفة مستمرة للتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية لخدمة الرياضة المصرية واستعدادات اللاعبين للمنافسة على البطولات الدولية والقارية والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية.

وأوضح أن الفترة الحالية تشهد وضع للعديد من الخطط والبرامج من أجل الاستماع لخطط الشركاء في اللجنة الأولمبية ولجنة التخطيط باللجنة الأولمبية لوضع أفضل نظام لصالح اللاعبين والاتحادات والرياضة المصرية.